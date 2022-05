Presunti abusi nella realizzazione di una diga in località “Arenosa”: una condanna e due assoluzioni

DISO (Lecce) – Si chiude con una condanne e due assoluzioni il processo sui presunti abusi edilizi lungo il tratto di costa ribattezzato “Arenosa”, nei pressi della marina di Marittima, uno dei luoghi più suggestivi e incantevoli di tutta la costa salentina che ricade nel Parco Naturale Costa d’Otranto. Il giudice monocratico Fabrizio Malagnino ha condannato a 3 mesi di arresto e al pagamento di un’ammenda di 30mila euro Alessandro Arseni, 68 anni, di Diso, responsabile dell’ufficio tecnico comunale del comune sud salentino. All’imputato, difeso dagli avvocati Alessandro Caggia e Tommaso Millefiori, il Tribunale ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi nel termine dei tre mesi dal passaggio giudicato della sentenza per poter beneficiare della sospensione della pena.

Sono stati assolti, invece, Vito Antonio Morello, 53 anni, di Caprarica di Lecce, rappresentante legale della Morello srl, appaltatrice dei lavori di consolidamento del tratto di costa in località Arenosa (avvocati Laura Minosi e Domenico Mastrolia) e Primo Stasi, 64enne, di Lecce, rappresentante legale della Etacons srl, nonché progettista e direttore dei lavori di consolidamento (avvocato Andrea Sambati). Gli imputati erano accusati di violazione paesaggistiche e deturpamento di bellezze paesaggistiche e rischiavano una condanna a 1 anno e 4 m4si richiesta dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone.

L’inchiesta è scattata dopo un accertamento della Guardia di Finanza di Tricase. I militari notarono la presenza di una gru marina che stava sollevando grossi massi per posizionarli in mare. Sotto la lente d’ingrandimento finì la realizzazione di una barriera contro l’erosione. I finanzieri sequestrarono dagli uffici comunali l’intero fascicolo dei “Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa in località Arenosa”.

Nel corso delle indagini il cantiere è finito anche sotto sequestro probatorio ed è stata disposta una consulenza affidata ai professori Ferdinando Boero e Paolo Sansò. Gli accertamenti hanno consentito di appurare “tracce evidenti di demolizione e compromissione dei tratti morfologici originari di alcuni edifici; incasso di impianti tecnologici e predisposizione di canalizzazione a vista, ridimensionamento di due vecchi fabbricati rurali senza autorizzazione, abusivo sbancamento roccioso”. Lavori eseguiti in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici e ”caratterizzata da roccia calcarenitica a grana grossa tale da determinare la tipica costa frastagliata”.