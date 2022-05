Processo calciopoli: assolto anche in appello l’attuale direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino

LECCE – La Corte d’Appello di Napoli conferma il verdetto di assoluzione con formula piena (per non aver commesso il fatto) per l’attuale responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino, coinvolto nel processo nato dall’inchiesta coordinata dalla procura partenopea culminata il 26 gennaio del 2016 in un vero e proprio tsunami giudiziario nel mondo del calcio. Le contestazioni a carico di Corvino riguardavano il periodo compreso tra il 2009 e il 2011 quando ricopriva il ruolo di responsabile dell’area tecnica della Fiorentina e rispondeva di frode fiscale in concorso con Andrea della Valle, allora rappresentante legale della società viola.

I fatti riguardavano la trattativa contrattuale per l’attaccante rumeno Adrian Mutu in arrivo dalla Juventus che, secondo l’accusa, fu una sorta di “pedina” per evadere l’imposta sul valore aggiunto avvalendosi di fatture soggettivamente false. Nello specifico per un ammontare imponibile pari a 86mila e 900 euro ed Iva pari a 17mila e 380 euro per il 2009; 174mila e 300 euro ed iva pari a 34mila e 860 euro per l’anno successivo; 87mila e 400 euro e d Iva pari a 17480 euro per il 2011.

Le accuse di evasione fiscale e false fatturazioni, avevano coinvolto, a vario titolo, 64 indagati illustri nel panorama calcistico e imprenditoriali, tra cui l’ex presidente della Juventus Jean Claude Blanc, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l’allora amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, il presidente della Lazio Claudio Lotito e del Genoa Enrico Preziosi, l’agente Alessandro Moggi, alcuni ex calciatori come Hernan Crespo e German Denis oltre al salentino Pantaleo Corvino, che aveva scelto il rito abbreviato. La Procura partenopea, sulla scorta delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, aveva ipotizzato un “meccanismo

fraudolento architettato per sottrarre materiale imponibile alle casse dello Stato” nella compravendita dei calciatori. Per Corvino, però, anche il processo di secondo grado su appello della Procura, dopo il giudizio di primo grado, si è chiuso con un verdetto assolutorio per la soddisfazione dei suoi avvocati Riccardo Giannuzzi e Saverio Sticchi Damiani.

