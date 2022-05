Rubano vestiti griffati da una boutique di Gallipoli, nei guai una coppia di coniugi ungheresi

GALLIPOLI (Lecce) – Insieme alla moglie chiede alla commessa di un negozio di Corso Roma di mostrare loro magliette griffate e capi d’abbigliamento femminile, ma in un momento di distrazione allunga le mani sulla merce e la ruba.

Non contento del bottino, pochi minuti dopo torna nell’esercizio commerciale per chiedere di visionare altri indumenti, ma trova ad attenderlo due agenti di polizia in borghese, che erano stati allertati dalla commessa del negozio dopo la scoperta del furto, che riescono a bloccarlo dopo un inseguimento a piedi di alcuni chilometri per il centro di Gallipoli.

Nei guai, con l’accusa di furto aggravato, è finita una coppia di coniugi ungheresi, denunciati a piede libero dagli agenti del commissariato della Città Bella.

Mentre l’uomo – come detto – è stato bloccato dai poliziotti dopo l’inseguimento, la donna è stata rintracciata nei pressi del negozio preso di mira, seduta all’interno della propria auto, nel vano tentativo di passare inosservata. La refurtiva – cinque magliette griffate – è stata recuperata e restituita al proprietario del negozio.