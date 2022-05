Schianto in tangenziale, furgone si ribalta: in due, incastrati nel mezzo, in ospedale con codice rosso

LECCE – Due persone rimaste incastrate nel furgone ribaltato e poi trasportate a sirene spiegate in ospedale – con codice rosso – dopo essere state estratte dall’abitacolo del mezzo dai vigili del fuoco.

È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in mattinata lungo la tangenziale di Lecce, all’altezza dell’uscita 9/b, dove – per cause in fase di accertamento – un furgone si è ribaltato sulla sede stradale. Al momento non è chiaro se in seguito allo scontro con un altro mezzo.

Link Sponsorizzato

L’allarme lanciato dagli altri automobilisti di passaggio ha presto attirato sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce nonché agenti della polizia stradale e municipale, che dovranno ora occuparsi di ricostruire la dinamica dei fatti.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato momentaneamente interdetto alla circolazione, per consentire agli agenti della polizia locale di Lecce l’esecuzione dei rilievi di rito.