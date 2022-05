Tra le cianfrusaglie in giardino spuntano anche due fucili: 39enne finisce in carcere

TAURISANO (Lecce) – Da tempo gli agenti avevano il sospetto che nascondesse in casa delle armi e così, nella tarda serata di ieri, per fugare i loro dubbi, hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione, scovando effettivamente due fucili illegali. E per il padrone di casa è così scattato l’arresto e l’accompagnamento in carcere.

Nei guai, a Taurisano, è finito il 39enne Giacomo Cera, del posto, già noto alle forze dell’ordine, arrestato in flagranza di reato dagli agenti del commissariato di Taurisano con l’accusa di detenzione illegale di armi.

Durante l’ispezione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto nel giardino pertinente alla sua abitazione due fucili da caccia, con matricola abrasa sulle canne e sul castello. Uno dei fucili era stato modificato con il taglio delle canne, Accorgimento, questo, che ne facilita il trasporto.

Le armi sequestrate, apparentemente in ottimo stato, erano occultate tra varie cianfrusaglie che l’uomo accumulava in una sorta di deposito all’aperto e saranno sottoposte ai dovuti accertamenti al fine di risalire alla matricola ed all’eventuale utilizzo in qualche grave delitto.

Per Cera, invece, si sono aperte le porte della casa circondariale di Lecce.