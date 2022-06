In malattia dal lavoro andava a ballare latino americano: condannato ausiliario del traffico Sgm

LECCE – Sarebbe andato a ballare mentre era in malattia perché affetto da una forma di depressione e per un ausiliare del traffico in servizio alla Sgm, residente a Lecce, è arrivata la condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione (beneficiando della pena sospesa e non menzione della condanna). Il gup Simona Panzera ha ritenuto congrua la pena concordata dall’avvocato difensore Monica Garrisi con il pubblico ministero alla luce degli elementi d’indagine acquisiti. L’imputato era accusato di truffa aggravata.

Il dipendente si sarebbe assentato dal posto di lavoro nell’estate del 2018 e anziché starsene a casa avrebbe dato libero sfogo alla passione per le danze sudamericane e per i balli caraibici raggiungendo alcuni locali. Pedinato da un’agenzia investigativa il dipendente sarebbe stato sorpreso anche a fare il buttafuori nelle discoteche. Foto e video, poi raccolti dagli investigatori, lo avrebbero immortalato mentre faceva la spesa e sbrigava faccende personali.

Il dipendente venne anche licenziato e il contenzioso è finito davanti al giudice del lavoro e ha portato ad un accordo economico in quella sede con l’azienda. Ora l’uomo ha chiuso la propria vicenda giudiziaria chiudendo i propri conti con la giustizia con una lieve condanna.