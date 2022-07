Inchiesta su una presunta bancarotta: a processo l’imprenditore Scarlino e un avvocato

TAURISANO/MATINO (Lecce) – Sarà un processo, a partire dagli inizi di marzo, a stabilire le eventuali responsabilità a carico di Antonio Scarlino, l’imprenditore di Taurisano di 49 anni, meglio conosciuto come il “re dei wurstel” accusato di bancarotta fraudolenta aggravata e dell’avvocato Luigi Mario Provenzano, 46enne di Matino, con un passato da vice sindaco. Insieme all’imprenditore, il legale risponde di mendacio e falso interno (in riferimento ad un articolo di legge, del testo unico bancario).

A leggere le carte la posizione più scomoda sarebbe quella dell’imprenditore di Taurisano. Secondo le indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza di Casarano, Scarlino avrebbe agito in qualità di amministratore unico della società “Diciotto srl” dichiarata fallita con sentenza il 19 dicembre del 2017. Azienda interessata all’acquisto, la gestione di supermercati, ipermercati, bar, ristoranti, paninoteche destinati alla vendita di prodotti fi salumeria acquistati quasi esclusivamente dalla società “Wommy srl”, anche questa amministrata da Scarlino e dichiarata fallita.

ACCUSE CONTESTATE A SCARLINO

Scarlino, secondo l’accusa, avrebbe occultato elementi positivi di reddito non dichiarati con riferimento all’anno di imposta 2015 per complessivi 1 milione e 672mila euro relativi all’utile risultante dalla contabilità di bilancio di verifica al 31 dicembre 2015; e 502mila e 448 euro relativi a sopravvenienze attive nonché l’importo di 226mila euro proveniente dall’omesso versamento dell’Iva dovuta. In più avrebbe fatto sparire le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari considerato che veniva consegnato al curatore una documentazione contabile incompleta e inattendibile; non venivano consegnati i più importanti documenti contabili e fiscali previsti e obbligatori dalla normativa fiscale vigente ed in particolare non venivano consegnati il bilancio di esercizio relativo agli anni 20016-2017; il libro giornale relativo agli anni 2016-2017; il libro degli inventari dei vari anni di attività dell’impresa 2014-2017; il libro dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori, i dichiarativi fiscali, tutti i registri Iva, il libro matricola, le buste paga relativi agli anni 2015-2017. Al curatore è stato così impossbile ricostruire il patrimonio societario, documentare gli acquisti e le vendite di proprietà della società e soprattutto risalire all’ammontare effettivo dell’attivo e del passivo della società fallita. Peraltro all’esito della verifica fiscale la contabilità della società si sarebbe rivelata del tutto inattendibile essendo emerse varie anomalie contabili ed una costante discordanza tra i risultati dell’esercizio trascritti nei bilanci della società fallita e i risultati d’esercizio realmente conseguiti.

Sempre Scarlino, in qualità di amministratore unico della società Wommy srl attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, avrebbe dissipato 1 milione e 844mila euro relativo alla mancata riscossione dei crediti vantati alla data del 29 ottobre 2015 nei confronti della società Diciotto srl, primo cliente della Wommy srl, e strettamente collegata con questa oltre che dal punto di vista della proprietà e della gestione anche dal punto di vista economico. Sempre il noto imprenditore di Taurisano avrebbe tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari considerato che venivano consegnati al curatore solo dei faldoni relativi alle fatture di acquisto e di quelle emesse nel 2013-2015 ed un paio di faldoni contenenti fatture degli anni 2016-2017 non registrate. Non sarebbero stati consegnati, ipotizza la Procura, documenti contabili e fiscali previsti quali obbligatori dalla normativa civile e fiscale vigente. Al curatore sarebbe così risultato impossibile ricostruire il patrimonio societario e comunque l’ammontare attivo e passivo della società fallita. Peraltro nel corso della visita fiscale la contabilità della società si sarebbe rivelata del tutto inattendibile essendo emerse varie anomalie contabili.

ACCUSE AVVOCATO

Sul banco degli imputati dovrà comparire anche l’avvocato Luigi Mario Provenzano, 54 anni, di Matino, con un ruolo estremamente marginale. Risponde di mendacio e falso interno (in riferimento ad un articolo di legge, del testo unico bancario) in concorso con l’imprenditore Scarlino. Secondo le indagini, l’allora rappresentante legale di liquidatore della società Diciotto srl e di amministratore unico della società Uomini srl insieme a Luigi Provenzano, in veste di legale incaricato delle procedure fallimentari delle società, avrebbe fornito alla Banca Popolare Pugliese di Taurisano documenti falsi circa la situazione economica della società Diciotto srl attestando crediti inesistenti nei confronti di una società per una presunta operazione di asset aziendali per un corrispettivo complessivo di 50 milioni di euro. Inoltre avrebbero redatto falsi documenti sulla situazione economica della società Diciotto srl attestando crediti inesistenti nei confronti di una società tedesca per asserite operazioni di vendita di asset aziendali per un complessivo di 55 milioni di euro per ottenere dalla banca l’accreditamento delle somme attraverso lo strumento di pagamento telematico utile per disporre incassi all’interno dei paesi SEPA (pagamenti, in realtà, non concretizzatesi alla relativa scadenza per cause indipendenti dalla loro volontà e per i quali non si procede per l’ipotizzabile reato di tentata truffa non essendo stata presentata querela da parte della banca).

Nel corso delle indagini, Scarlino, difeso dall’avvocato Andrea Sambati, ha chiesto e ottenuto di essere interrogato. Provenzano, invece, assistito dall’avvocato Ivana Quarta, ha depositato una memoria difensiva per poter confutare l’ipotesi accusatoria che ora finirà al vaglio dei giudici della seconda sezione penale.