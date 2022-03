“Derby” in carcere per il controllo del territorio dietro le sbarre: tre baresi feriti, 9 salentini a processo

LECCE – Un “derby” in carcere tra leccesi e baresi si chiude con sette detenuti salentini sotto processo. Il pubblico ministero della Dda Giovanna Cannarile ha emesso un decreto di citazione a giudizio a carico di Tonino Caricato, 39 anni, di Lecce; Stefano Monaco, 30 anni, di Lecce; Gianluca Negro, 35, di Surbo, conosciuto come “Puntina”; Gianluca Palazzo, 45 anni, di Lecce, detto “Furcina”; Piergiorgio De Donno, 34, di Porto Cesareo; Pasquale Danilo Coluccia, 40, di Noha (frazione di Galatina) e Valentino Nobile, 30, di Giorgilorio. Tutti rispondono di lesioni personali aggravate.

La spedizione punitiva risale al 4 luglio scorso. Tensioni per il controllo del territorio anche dietro le sbarre sarebbero esplose nel penitenziario da tempo una polveriera. E quel giorno l gruppo di salentini avrebbe così deciso di ristabilire le gerarchie con un pestaggio feroce e brutale ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate in sezione. Ad avere la peggio sono stati tre detenuti baresi picchiati a mani nude. Tra questi, D.B. attirato nella cella 3 dove sarebbe stato affrontato da Caricato, Monaco, Negro, Nobile e Palazzo spalleggiati da De Donno e Coluccia. Il pestaggio si sarebbe concluso con un taglio al labbro inferiore, tumefazioni multiple ed escoriazioni al volto, vari tagli sul cuoio capelluto, escoriazioni all’addome e sulla schiena con prognosi di 15 giorni. Caricato, mentre Coluccia gli guardava le spalle, avrebbe colpito A.F. con una moka mentre Negro e Nobile avrebbero ferito D.G. con calci e pugni provocandogli abrasioni alla scapola destra e alla spalla.

Gli aggressori sono stati rapidamente identificati grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nomi e volti noti nel panorama criminale enegli archivi giudiziari: Tonino Caricato compare nell’inchiesta ribattezzata “Network” ed ha incassato una condanna anni fa per armi; Monaco, Negro e Nobile sono rimasti coinvolti nel recente blitz “Final Blow” mentre il nome di Piergiorgio De Donno risulta tra gli imputati finiti alla sbarra nell’ambito dell’operazione “Battleship”; Pasquale Danilo Coluccia, invece, ha incassato una condanna nell’ambito del processo scaturito dal blitz “Mafia&Pallone” a Galatina mentre Gianluca Palazzo è finito nella rete degli investigatori con il blitz “Vele” e assolto in primo grado al termine del processo in abbreviato.

Il processo si aprirà il 21 maggio prossimo davanti al giudice monocratico della prima sezione penale Elena Coppola alla presenza degli avvocati difensori Francesca Conte, Alessandro Stomeo, Pantaleo Cannoletta, Salvatore Rollo, Carlo Martina e Giancarlo Dei Lazzaretti.