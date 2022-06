Accusato di un furto viene sequestrato, rapinato e picchiato a sangue e finisce in ospedale: in due a processo

GALLIPOLI/ALEZIO (Lecce) – Sequestrato, rapinato e picchiato a sangue perché accusato di aver compiuto un furto ai danni di un parente di uno dei suoi aggressori. C.P. e S.N., rispettivamente di 36 e 29 anni, entrambi residenti a Gallipoli, sono finiti sotto processo con le accuse di sequestro di persona, lesioni, minaccia e rapina. A disporre il rinvio a giudizio è stato il gup Cinzia Vergine. Il processo si aprirà il 26 gennaio davanti al giudice monocratico Fabrizio Malagnino “alla luce del fatto che gli elementi di prova non consentono di pervenire ad una pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere bensì giustificano lo svolgimento di un giudizio in dibattimento nel quale verificare, nella dialettica e nel contraddittorio tra le parti, la fondatezza dell’ipotesi accusatoria”.

L’indagine è stata avviata dalla persona offesa: D.G.A., 35enne di Alezio. Il 19 marzo di un anno fa il giovane si è presentato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli con ferite su tutto il corpo. Dal racconto fornito ai carabinieri allertati dal padre e dalla denuncia-querela depositata giorni dopo il 35enne, nelle ore precedenti, era stato costretto a salire nell’auto di una quarta persona che non risulta indagata e colpito con calci in faccia e rapinato del telefonino. Il conducente dell’auto, seguendo la ricostruzione di parte, sarebbe stato poi obbligato ad imboccare una traversa in aperta campagna. Qui D.G.A. sarebbe stato fatto scendere dalla macchina e massacrato di botte con calci e pugni. I suoi aggressori gli avrebbero sbattuto più volte la testa su un palo minacciandolo di morte se non avesse fornito i nomi dei complici del presunto furto subìto dal familiare di uno dei due aggressori.

L’aggressione si sarebbe dovuta concludere con il colpo di grazia che C.P. avrebbe dovuto dare al 35enne con un colpo in testa. Non è chiaro come il giovane sia riuscito a scappare e a rientrare a casa, probabilmente a piedi. Sta di fatto che, subito dopo, è stato accompagnato in ospedale dal padre dove i medici gli hanno diagnosticato una serie di ferite guaribili in una quarantina di giorni. Da una stanza del pronto soccorso è partita l’indagine, coordinata dalla pm Roberta Licci, in cui sarebbero diversi i coni d’ombra. E proprio perché la vicenda così come ricostruita dagli inquirenti risulterebbe poco chiara, gli avvocati difensori Angelo Ninni e Riccardo Cuppone non hanno avanzato alcuna richiesta di riti alternativi nonostante l’apparente gravità dei fatti.