Carmiano: Interdittiva antimafia per società e aziende della famiglia Mazzotta

CARMIANO (LECCE) – Un’interdittiva antimafia per imprese e società riconducibili alla famiglia Mazzotta, originaria di Carmiano, comune sciolto per presunte infiltrazioni mafiose a dicembre dello scorso anno. Il provvedimento è stato disposto dalla neoprefetta di Lecce, Maria Rosa Trio, il 7 novembre scorso. L’interdittiva, ad impronta preventiva, è stata applicata al fine di tutelare il sistema economico legale l’economia da inserimenti della criminalità organizzata. Per questo le imprese e le società, raggiunte dalla misura, non potranno avere contatti con le Pubbliche amministrazioni e sono escluse dai bandi di gara. La misura ha interessato la PGH HOTEL & RESORT SRL; la PGH PALAZZO BALSAMO; la PGH BARONE DI MARE SRL; la MANTOUR SRL; la SALENTO BEACH RESORT SRL; la VACANTOMAR SRL; la MADIGEST HOTEL & RESORT SRL e la PGH QUEEN HOTEL SRL.

L’ex sindaco Giancarlo Mazzotta ha chiuso in anticipo il proprio mandato elettorale dopo lo scioglimento del Consiglio comunale decretato da una relazione di circa cento pagine in cui venivano evidenziati “condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali”. Nel contempo prosegue il processo nato dalla delicata inchiesta sul presunto condizionamento della Scu nel rinnovo, nel 2014, del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Terra D’Otranto in cui è imputato proprio Giancarlo Mazzotta. Una serie di reati compiuti, stando alle conclusioni della Procura, per consentire al fratello Dino di ricoprire la presidenza estromettendo di fatto il rivale Giulio Ferreri Caputi.

E il suo successo arrivò con numeri bulgari: 1146 voti per Mazzotta e 520 per Ferrieri Caputi. L’aggravante mafiosa compare anche per altre ipotesi di reato come per l’accusa di violenza privata. In un presunto intreccio tra politica ed esponenti della criminalità organizzata in quel di Monteroni. Ora dopo la vicenda giudiziaria arriva la stangata della Prefettura sulla famiglia Mazzotta.