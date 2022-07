Consiglio Comunale, passano le mozioni per sicurezza stazione e chiusura del campo Panareo

LECCE – Il Consiglio Comunale, tenutosi oggi da remoto a partire dalle 9, dopo lunghe e articolate discussioni ha approvato all’unanimità due importanti mozioni su cui ha lavorato il presidente della Commissione Controllo, Giorgio Pala, di cui lui è il primo firmatario, insieme ad alcuni colleghi di minoranza.

MOZIONE PER LA SICUREZZA DELLA ZONA STAZIONE

La prima Mozione impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi per promuovere, insieme alla Prefettura e a tutte le Forze dell’Ordine locali, un controllo notturno (anche attraverso l’installazione di ulteriori telecamere a circuito chiuso) più efficace nel quartiere stazione, da sempre teatro di reati che lo rendono la zona meno sicura della città. Approvata all’unanimità.

MOZIONE PER IL SUPERAMENTO DEL CAMPO ROM PANAREO E PER IL REINSERIMENTO SOCIALE DEI SUOI ABITANTI

La seconda mozione impegna questa Amministrazione Comunale ad attivarsi, nel più breve tempo possibile, per superare il progetto di sosta temporanea previsto fin dal 1998 nel campo Panareo, per reinserire nel settore sociale e lavorativo della nostra città i suoi abitanti. Sarà elaborato un programma che porti dunque da un lato alla sospensione della ghettizzazione oggi presente nel Campo Rom e dall’altro alla collocazione di tutti i suoi occupanti in abitazioni residenziali gestite dall’Ufficio Casa e dall’Ufficio ERP del Comune, con la collaborazione della Provincia e dei Comuni limitrofi. Approvata all’unanimità.