“False dichiarazioni in un contenzioso civile”, archiviata inchiesta per il senatore del Gruppo Misto Maurizio Buccarella

LECCE – Ha detto il vero nel giudizio civile in cui è stato sentito come teste. Si chiude così con un decreto di archiviazione il procedimento avviato nei confronti del Vice Presidente del Gruppo Misto Maurizio Buccarella accusato di false dichiarazioni fornite all’Autorità Giudiziaria. A porre fine alla lunga querelle giudiziaria è stato il gip Sergio Tosi che ha rigettato l’opposizione alla richiesta di archiviazione che pendeva da tempo avanzata dalla presunta parte offese e accogliendo di fatto le argomentazioni difensive sostenute dal legale del politico, l’avvocato Silvio Giardiniero. “Non sono sorpreso dall’esito dell’inchiesta perché ero convinto della mia estraneità a tali accuse”, commenta al telefono il senatore “anzi speravo che tale decisione potesse arrivare in tempi anche più rapidi”.

L’inchiesta penale, coordinata dall’allora pubblico ministero Emilio Arnesano, si innestava in un contenzioso civile tra fratelli per questioni ereditarie che si trascinavano da oltre vent’anni. L’allora senatore Buccarella, legale di due dei tre fratelli, è stato citato come teste nel procedimento avviato dalla controparte contro il proprio avvocato per responsabilità professionale. Nel corso della sua deposizione, il 17 aprile scorso, Buccarella avrebbe dichiarato il falso sostenendo che “non è vero che i miei clienti ebbero a manifestare, per il mio tramite, la loro intenzione di vendere le loro quote ereditarie al fratello”. Una dichiarazione, a dire della controparte, falsa. Falsa perché da una lettura dei verbali del contenzioso, si ricaverebbe la disponibilità dei fratelli a vendere la quota di un terreno.

Da qui la denuncia e l’apertura di un fascicolo sfociato in un’archiviazione dopo l’opposizione della persona offesa. Scrive il gip Sergio Tosi: “Se anche l’avvocato Buccarella avesse taciuto – e così non è stato – la volontà dei propri clienti, le sue dichiarazioni non avrebbero potuto indurre in errore il giudice civile atteso che l’indagine di quest’ultimo è stata cronologicamente limitata alla definizione del procedimento di scioglimento della comunione ereditaria e, dunque, fino alla sentenza parziale. Il gip bacchetta la persona offesa quando rimarca che “unitamente all’evidente forzatura nel voler rilevare nel verbale di udienza del 27 aprile 2005 l’accordo sulla cessione delle quote laddove in realtà tale accordo non è espresso né desumibile, tradisce con chiarezza le reali intenzioni della persona offesa di danneggiare l’avvocato Buccarella ed accusarlo di una falsa testimonianza in realtà mai resa”.