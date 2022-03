Minaccia di sciogliere la ex compagna nell’acido dopo la fine della relazione: dipendente ospedale a processo

COPERTINO (Lecce) – Ora lei è lontana. Si è trasferita nel Nord Italia dove vive con un altro uomo con il quale, lentamente, sta cercando di mettersi alle spalle mesi e mesi di indicibili angherie e sofferenze vissute con l’ex compagno. Lui è un dipendente dell’ospedale di Lecce e risiede a Copertino. Anni fa, per quella donna di 41 anni e sua compaesana, aveva letteralmente perso la testa e la ragione. E la giustizia ha presentato, inesorabilmente, il conto con il rinvio a giudizio disposto dal gup Edoardo D’Ambrosio a margine dell’udienza preliminare con le accuse di maltrattamenti, stalking e violenza sessuale.

Vicenda amara consumata quando ancora il codice rosso non era entrato in vigore. In ogni caso le indagini sono state comunque tanto veloci quanto efficaci. I fatti, così come ricostruiti dal pubblico ministero Carmen Ruggiero, si sono consumati nel 2016. Dopo un primo periodo di convivenza in cui tutto sembrava rose e fiori il rapporto tra la coppia si è via via logorato fino all’insanabile rottura. Nel mezzo tanti episodi denunciati dalla donna in Procura assistita da un Centro Antiviolenza. La convivenza sarebbe stata condizionata dal carattere estremamente autoritario e prevaricatore dell’uomo che avrebbe impedito alla compagna persino di utilizzare il proprio telefonino.

Nel corso della relazione, angherie e soprusi; offese nell’intimo; minacce di morte; in un’occasione persino un rapporto orale contro la volontà di lei. Dopo la fine del rapporto l’uomo avrebbe indossato i panni dello stalker inviando alla donna centinaia di messaggi sui social dal contenuto minaccioso e ingiurioso; sarebbe transitato nei pressi dell’abitazione della donna; rivolgendole epiteti offensivi ogni qualvolta la incontrava per strada con tanto di gesti inopportuni; da ultimo avrebbe minacciato di scioglierla nell’acido con un messaggio su Facebook. Per la donna un vero e proprio incubo.

La denuncia querela ha messo in moto le indagini e spezzato le catene dell’odio e del rancore. Nel frattempo la donna ha fatto le valigie lasciando Copertino mentre i carabinieri della locale Tenenza (agli ordini del luogotenente Salvatore Giannuzzi) hanno scavato a fondo nella vicenda trovando riscontri alle accuse della donna negli ascolti di diverse persone informate dei fatti. Da qui la richiesta di rinvio a giudizio dell’uomo (difeso dall’avvocato Luigi Rella) accolta dal gup che ha ammesso anche la costituzione dei parte della donna assistita dall’avvocato Daniel Viva. Il processo scatterà agli inizi di febbraio davanti ai giudici della prima sezione penale.