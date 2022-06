LECCE – Ai nostri microfoni il dottor Peppino Palaia parla del momento delicato del semi lockdown in corso e sui possibili scenari che si potranno profilare in futuro. Non è mancato qualche riferimento agli sport “da contatto”.

Per affrontare dignitosamente la situazione, in generale, secondo Palaia, si potrebbe prendere ad esempio l’impostazione sanitaria della Cina.

