“Photored sui viali di Lecce, manca una delibera di giunta”. Interpellanza di Rotundo

LECCE – Il capogruppo del PD, Antonio Rotundo, a rivolto al presidente del consiglio, Carlo Mignone, e al sindaco Carlo Salvemini, un’interpellanza urgente che riguarda l’istallazione dei photored sui viali leccesi. La notizia ha fatto molto discutere nei giorni scorsi: adesso Rotundo chiede al primo cittadino “quali iniziative intenda adottare” alla luce di un fatto molto importante: l’ufficio comunale competente avrebbe deciso di procedere con i photored senza un atto di indirizzo della giunta Salvemini. Con determina del 28 ottobre scorso il dirigente della polizia municipale ha dato atto della stipula del contratto della durata di tre anni con la società Project Automation spa per il servizio di locazione, installazione e manutenzione di postazioni fisse per il controllo automatico del passaggio con semaforo rosso, per un importo totale di euro 181.016,64 oltre Iva.

Il costo del servizio non è irrilevante in tempi di “predissesto”: dalla lettura della premessa della suindicata determina emerge il riferimento alla delibera di Giunta 308 del 13.10.20 avente ad oggetto l’approvazione del peg, alla delibera del Consiglio comunale 132 del 29.09.20 avente ad oggetto l’approvazione del documento unico di programmazione (Dup) anni 2020-2022 ed infine la deliberazione del Consiglio comunale 133 del 29.09.20 di approvazione del bilancio annuale 2020 e triennale 2020-2022. Ma nell’atto dirigenziale sopra menzionato non è richiamato nessun atto di indirizzo della giunta comunale preliminare all’adozione degli atti esecutivi da parte del dirigente. Di recente la Cassazione civile ha affermato l’illegittimità dell’accertamento effettuato sulla base dei soli rilievi fotografici in assenza del vigile laddove l’impianto semaforico risulti installato senza una preventiva delibera della giunta comunale. “Emerge pertanto che se l’apparecchiatura è posizionata in assenza di un provvedimento formale di autorizzazione da parte dell’ente preposto, nel nostro caso del Comune, il macchinario è illegittimamente apposto e le multe elevate da ritenersi nulle” – conclude il capogruppo Pd, Antonio Rotundo, che mette dei paletti all’ “annunciata come imminente l’entrata in vigore dei photored in sei incroci sui viali leccesi”.

