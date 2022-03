Tre morti per le complicanze del Covid, mentre a Martano monta polemica dopo campagna di sensibilizzazione

SALENTO – Altra giornata listata a lutto per le morti da Covid. Sono tre le vittime in questa domenica. Sono pazienti (tutti anziani) che si trovavano ricoverati nel reparto “Infettivi” e deceduti in queste ore per le complicanze dettate dal contagio. Le vittime risiedevano a Lecce, Muro Leccese e Collepasso. Intanto monta la polemica sui social dopo le frasi scelte dal Comune di Martano per sensibilizzare la cittadinanza all’uso dei dispositivi di protezione individuale.

“Capirei se ci chiedessero di mettere una pigna in culo, ma è semplicemente una mascherina davanti a naso e bocca” si legge. Un altro manifesto virtuale recita: “Chi inventerà la mascherina che silenzia le chiacchiere e filtra le stupidaggini sarà un grande benefattore per l’umanità”. Attualmente a Martano i contagiati sono 40 per otto nuclei familiari complessivi e qualche isolato caso mentre una trentina di soggetti sono in attesa di sottoporsi al tampone perché fanno parte di tali gruppi familiari.

