Eseguiva test molecolari per la diagnosi del Covid, ma non era autorizzato: chiuso laboratorio d’analisi

MAGLIE – Sebbene non autorizzato, eseguiva test molecolari per la diagnosi del Covid-19. E così per un laboratorio d’analisi di Maglie scatta la chiusura.

È uno degli esiti dei controlli eseguiti dai carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione e sanità dell’Arma) su tutto il territorio nazionale, per verificare la regolarità delle attività imprenditoriali di prelievo ed analisi diagnostica per la ricerca del virus Sars-Cov-2.

Link Sponsorizzato

Gli accertamenti dei militari sono stati eseguiti nel corso dell’ultima settimana. Sono stati ispezionati in tutta Italia 285 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, ed altre strutture similari operanti nel commercio e nell’erogazione di test di analisi molecolari, antigeniche e sierologiche finalizzati all’accertamento della eventuale positività al Covid-19.

Tra i laboratori d’analisi controllati, come detto, anche quello attivo in città, che erogava test molecolari per la diagnosi del Covid sebbene non autorizzato. Il valore commerciale del laboratorio, che è stato momentaneamente chiuso, ammonta ad 800mila euro.

Link Sponsorizzato

Le ispezioni, condotte su scala nazionale, hanno rilevato irregolarità presso 67 centri oggetto di controllo, contestando 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 145 mila euro di sanzioni pecuniarie. Di queste il 60% delle violazioni rilevate dai NAS è attribuibile all’inosservanza di norme e comportamenti connessi con l’applicazione delle misure di contenimento epidemico.