Capelli tirati, insulti e minacce agli scolari: chiesto il processo per due maestre di una scuola elementare

SALENTO – Tirate per i capelli e d’orecchie, minacce e insulti del tipo “stupido”, “scostumato” ai danni di alcuni studenti di una scuola primaria di un comune del Basso Salento. E due maestre, rispettivamente di 57 e 44 anni , rischiano ora di finire sotto processo con le accuse rispettivamente di maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione. Il pubblico ministero della Dda Giovanna Cannarile ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio e a breve il gip Sergio Tosi fisserà la data per l’udienza preliminare.

A mettere in moto le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Taurisano (guidati dal vicequestore Salvatore Federico) sono state le denunce di alcune mamme assistite dall’avvocato Fabio Ruberto. Hanno raccontato agli investigatori di alcuni episodi di violenza che si sarebbero verificati in classe tra il 2017 e il 2019. E i poliziotti sono andati a caccia dei riscontri avviando delle intercettazioni ambientali che hanno ricostruito casi di sevizie su tre giovanissimi allievi.

Dalle ricostruzioni riportate nel capo d’imputazione la maestra di 57enne avrebbe tolto la sedia ad uno studente facendolo cadere per terra dopo un rimprovero verbale. E per quel “dispetto” l’allievo sarebbe rientrato a casa impaurito. Un secondo ragazzino sarebbe stato minacciato di essere messo alla porta e di chiamare i carabinieri perché stava disturbando la lezione parlando con un compagno di classe. C’è poi la contestazione moralmente più grave: uno studente sarebbe stato preso per le orecchie e afferrato per i capelli, colpito con pizzicotti in testa e spinto contro un banco.

Non sarebbero meno gravi le accuse contestate alla docente più giovane. Secondo quanto riportato nel capo d’imputazione la maestra si sarebbe rivelata un autentico incubo per gli studenti terrorizzati con metodi d’insegnamento non proprio ortodossi come un’asta di legno sbattuta sulla cattedra ed un rotolo di nastro adesivo. E poi ci sono le offese con epiteti offensivi rivolti ad uno scolaro alla presenza di altri studenti. Rimproveri giustificati dalla maestra perché i loro genitori non erano capaci di insegnare l’educazione. A breve le due maestre potranno replicare alle accuse nel corso dell’udienza preliminare anticamera di una sentenza di proscioglimento o di un rinvio a giudizio.