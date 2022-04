Studente bullizzato e costretto a cambiare scuola: assolto uno dei baby-imputati

TAVIANO/RACALE (Lecce) – È stato assolto con formula piena (per non aver commesso il fatto) uno dei baby imputati accusato di aver bullizzato un ex compagno di classe poi costretto a cambiare scuola. Il gup del Tribunale per i Minorenni Lucia Rabboni ha emesso un verdetto di non colpevolezza per un 17enne, di origini marocchine ma residente a Taviano, sulla scorta degli esiti processuali. In giornata sono state acquisite le dichiarazioni della persona offesa che ha ribadito le accuse contro il coetaneo e di una professoressa la cui testimonianza si è rivelata fondamentale affinché lo stesso pm Imerio Tramis rinunciasse all’ascolto degli altri testi e a chiedere l’assoluzione. Oltre al contenuto della deposizione dell’insegnante il giudice ha valorizzato anche la produzione documentale depositata dall’avvocato Giacinto Mastroleo con cui si escludeva che il giovane imputato avesse mai partecipato alle aggressioni a scuola o alle chat su WhatsApp anche per un motivo che finora non era mai emerso: il minore era arrivato in quella scuola (a Racale) circa 20 giorni dopo l’abbandono della vittima senza così mai potersi incrociare. E, a distanza di mesi, ora le posizioni potrebbero invertirsi. L’avvocato dell’imputato, infatti, valuterà se agire nei confronti della persona offesa per la denuncia sporta mesi fa nei confronti del suo assistito.

Per altri tre ragazzi, invece, è stata già accolta la messa alla prova. Il 18 marzo sarà valutata la verifica dei programmi di riabilitazione e volontariato (tra cui un corso presso la Protezione Civile di Taviano), sotto la supervisione dei servizi sociali. Il giudice ha stabilito che una ragazzina di 17 anni di Alliste (accusata di aver picchiato il compagno e già in Comunita) dovrà affrontare un percorso di reinserimento sociale e sottoporsi ad uno specifico programma di studio per sette mesi. Per altri due minori, un 17enne di Taviano e un 16enne sempre di Taviano, il programma rieducativo sarà di un mese più lungo.

Lo studente, secondo le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Racale, sarebbe stato bullizzato sin dal primo giorno di scuola. Sarebbe stato deriso, sbeffeggiato, isolato e picchiato. Tanto che, a distanza di poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico, si sarebbe chiuso sempre di più in se stesso. E quel disagio non è sfuggito ai suoi genitori seguiti in questa vicenda giudiziaria dall’avvocato Vincenzo Venneri. Anche grazie alla testimonianza di una compagna di classe sono emersi gli episodi di bullismo che il ragazzo ha dovuto subire tra i banchi. I fatti risalgono ad ottobre di due anni fa. I tre compagni si sarebbero divertiti a lanciargli palline di carta; gli avrebbero infilato dietro la schiena una penna priva della punta sporcandogli di inchiostro la felpa ed il giubbino. E lo avrebbero isolato dal resto della classe escludendolo dal gruppo WhatsApp creato appositamente per far socializzare i ragazzi in quella che doveva rappresentare una nobile iniziativa per uno scambio di idee e opinioni.

Solo dopo qualche insistenza sarebbe stato inserito nella chat dove sarebbe comunque finito nel mirino dei suoi compagni. Deriso e sbeffeggiato con messaggi del tipo: “Ci ete quistu, lurdu”. E poi, sempre ad ottobre, il fatto più grave: l’aggressione per mano della sua compagna. Schiaffi, calci, pugni, il viso gonfio, stravolto, segnato da segni e graffi. Tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli per una contusione al ginocchio destro e uno stato d’ansia giudicati guaribili in 5 giorni.

