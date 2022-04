Operato all’aorta, muore dopo l’intervento: aperta un’inchiesta

GALATINA/TRICASE (Lecce) – Operato all’aorta muore dopo l’intervento chirurgico. Sulla morte di un 70enne di Galatina la procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’indagine per il momento a carico di ignoti. La pm Donatina Buffelli ha disposto l’autopsia sulla salma della vittima che verrà eseguita nelle prossime ore. Il decesso risale al 3 dicembre scorso.

L’uomo si trovava ricoverato presso l’ospedale di Tricase da giorni per sottoporsi ad un intervento che doveva essere di routine. E invece l’operazione ha causato degli strascichi letali per il paziente che non era neppure così anziano.

Qualche negligenza dei medici? È stato fatto tutto il possibile da parte del personale sanitario per evitare che si verificasse la tragedia. Sta di fatto che la moglie della vittima si è recata presso la caserma dei carabinieri per sporgere una denuncia-querela tramutando la morte del marito in un caso di presunta malasanità.

Parallelamente i carabinieri della stazione di Tricase, su delega del pm inquirente, hanno provveduto ad acquisire le cartelle cliniche del paziente direttamente dall’ospedale “G.Panico” in attesa che il magistrato proceda con l’identificazione del personale medico e sanitario in vista dell’autopsia.