Operata di tumore, medico non comunica esame istologico senza prescrivere terapia e donna si aggrava, condannato

GALATINA/LECCE/NARDO’ – Opera una donna per un tumore ma per oltre un anno non le comunica l’esame istologico senza prescrivere alcuna terapia aggravando, di fatto, le condizioni di salute della paziente nonostante l’operazione arrivando persino ad alterare il cartellino di dimissione della donna. La Corte d’Appello di Lecce non fa sconti. R.L., 60enne anni di Lecce, direttore della struttura complessa di chirurgia generale del presidio ospedaliero numero 3 di Galatina, è stato condannato anche nel giudizio di secondo grado ad 1 mese di reclusione con l’accusa di lesioni e a 12 mesi per falso materiale commesso da pubblico ufficiale (beneficiando della sospensione della pena e della non menzione).

Secondo l’accusa, il medico avrebbe sottoposto C.D.R., classe ’40 di Nardò nel frattempo deceduta, ad un intervento chirurgico l’11 marzo 2010 per la rimozione di una neoplasia del colon discendente. Effettuato l’esame istologico il dottore avrebbe omesso di comunicare l’esito dell’esame istologico sino al 27 marzo del 2011 ossia ad oltre un anno dall’effettuazione dello stesso accertamento omettendo di conseguenza di instaurare un qualsiasi trattamento terapeutico. Trattamento che, secondo l’accusa, sarebbe stato necessario effettuare entro sei-otto settimane dall’intervento chirurgico e doveva essere protratto per 6-12 settimane dal momento che era stata asportata una neoplasia con elevatissimo rischio di recidiva. Di fatto il medico avrebbe causato un aggravamento delle condizioni di salute di C.D.R. con l’evoluzione della malattia. Il medico è stato condannato anche per falso. Perché, stando agli esiti processuali, avrebbe alterato il cartellino di dimissione ospedaliera rilasciato a C.D.R. il 7 marzo del 2010 apponendo la dizione “adenocarcinoma metastasi linfonodale margini indenni”. Nel frattempo l’anziana è deceduta.

Link Sponsorizzato

In sede di discussione, l’avvocato Francesco De Iaco aveva contestato l’accusa di falso forte di una consulenza calligrafica della dottoressa Candida Livatino che aveva concluso il proprio elaborato sostenendo che la firma non apparteneva al dottore. La Corte ha comunque confermato il risarcimento del danno in separata sede per gli eredi della vittima (parte civile con l’avvocato Giuseppe Bonsegna) e una provvisionale di 24mila euro e in favore del’Asl rappresentata dall’avvocato Alfredo Cacciapaglia.