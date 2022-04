Prestiti in odor di usura? Dopo la condanna in appello verdetto di assoluzione per un imprenditore

GALLIPOLI (Lecce) – Dopo la condanna verdetto ribaltato nel secondo grado di giudizio. La Corte d’Appello di Lecce (Presidente Vincenzo Scardia) ha assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste) Claudio Maggio, 58enne di Gallipoli, titolare di un magazzino di prodotti ittici nella città bella, condannato a 2 anni di reclusione nel 2015 dai giudici in composizione collegiale nell’ambito di un’indagine in cui risultavano indagati anche altri soggetti. La vicenda prendeva le mosse da un accertamento della guardia di Finanza nei confronti della società COFRA Srl, nei cui uffici fu ritrovata della documentazione extracontabile giustificata dall’amministratore come somme presa a strozzo dagli indagati.

Maggio, secondo il teorema accusatorio, si sarebbe fatto consegnare, quale corrispettivo di varie prestazioni di denaro per circa 41 mila euro, (in parte in contanti in parte in assegni), la somma di 51 mila e 600 euro comprensiva della quota di interessi pari ad un tasso annuale superiore al limite soglia. Le indagini si sono avvalse di una serie di intercettazioni telefoniche e dell’acquisizione di un’ampia documentazione, tra cui il recupero degli assegni in odor di usura che, però, sarebbero stati prodotti solo in copia. In sede di udienza preliminare, l’allora gip Vincenzo Brancato dispose un supplemento d’indagine tramite l’acquisizione di copia degli assegni; accertare chi avesse effettivamente incassato gli assegni e ascoltare a sommarie informazioni chi aveva intrattenuto rapporti commerciali con il marito della persona offesa.

Link Sponsorizzato

La difesa di Maggio, rappresentata dall’avvocato Fabio Vincenti, ha sempre sostenuto e dimostrato che quelle somme di denaro erano state date dagli imputati alla società per lavori dalla stessa realmente eseguiti nei rispettivi propri locali commerciali ed evidentemente non rendicontati dalla società.