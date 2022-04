Colpito con un pugno e spinto per terra rimane ferito con prognosi di 30 giorni: indagato un 23enne

SAN CASSIANO (Lecce) – Colpito con un pugno e spinto per terra dopo una lite finisce in ospedale con una prognosi di 30 giorni. È accaduto il 7 luglio a San Cassiano. L’aggressore è stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione di Nociglia. Si tratta di M.D.I., un 23enne del posto. Risponde di lesioni personali. La lite si è consumata nelle ore serali a San Cassiano. Non è stato chiarito il movente riconducibile, presumibilmente a questioni private tra aggressore e vittima. I due si sarebbero fronteggiati senza il coinvolgimento di altre persone.

Ad avere la peggio è stato S.D.G. colpito con un pugno al volto e spinto per terra. Con una tale violenza che la persona offesa rimediò una frattura scomposta del polso e dell’avambraccio sinistri. Immediatamente trasportato in ospedale il giovane venne dimesso con una prognosi di una trentina di giorni. I militari sono risaliti in tempi brevi al presunto aggressore che, in questi giorni, è stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini preliminari a firma del pubblico ministero Donatina Buffelli. A difenderlo l’avvocato Alessandro Sarinelli.