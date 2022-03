Credito di 7mila euro per carne venduta mesi prima, padre e figlio macellai minacciano rappresentante: arrestati

ARNESANO (Lecce) – Minacce e intimidazioni sia verbali che armate all’indirizzo del rappresentante della ditta fornitrice giunto in macelleria per recuperare un credito di 7mila euro per della merce venduta mesi prima. Dopo la denuncia, parte l’indagine e scattano i domiciliari per il 57enne Maurizio Lezzi e il figlio Marco, di 20 anni più giovane, entrambi residenti ad Arnesano dove gestiscono una macelleria. Qui, il 29 aprile scorso, si presentò il rappresentante dell’impresa di distribuzione di carni all’ingrosso con sede in provincia di Bari. Doveva riscuotere il credito che la sua ditta vantava per della merce venduta a novembre e dicembre dello scorso anno ma in breve venne minacciato, assalito e costretto a raggiungere la propria auto per evitare di essere linciato. Richieste di denaro sollecitate in altre occasioni ma che sarebbero rimaste puntualmente inevase. Proprio come quel giorno in cui l’incontro prese una piega del tutto inattesa.

Scattarono le prime minacce: “Qui non devi mettere piede, a Lecce comandiamo noi, ti togliamo il camion con la merce…”. Alle insistenze giustificate del rappresentante Marco Lezzi afferro un coltello da macellaio dal bancone; gli si avvicinò con un atteggiamento del tutto intimidatorio cercando anche di colpirlo al petto. A fermarlo fu la madre. E quando il rappresentante si allontanò dalla macelleria per rifugiarsi all’interno della sua macchina Maurizio Lezzi gli si avvicinò intimandolo che stava prendendo la pistola per sparargli: “Ti devo far fare la fine di Potenza” vibrando le minacce anche con un oggetto.

Dopo appena due ore sempre Lezzi senior contattò il rappresentante al telefono rincarando gli avvertimenti intimidatori: “È la prima volta che ti avvicini ad Arnesano la prossima volta ti faccio a pezzetti e ti do ai porci informati chi è Maurizio Lezzi…lo sai che faccio i bidoni”. Di fatto l’impresa fornitrice si vide costretta a rinunciare al credito legittimamente maturato ma non volse le spalle di fronte a quella intimidazione. Quel giorno stesso, infatti, il rappresentante si presentò presso la caserma dei carabinieri di Monteroni per denunciare il tutto. Sono così scattate le indagini che hanno trovato riscontri precisi e puntuali al racconto della vittima anche grazie ad una perquisizione all’interno dell’abitazione, che ha consentito di sequestrare un fucile calibro 12 con il relativo munizionamento (legalmente detenuto) e ad un’integrazione di denuncia.

“La più che negativa personalità degli indagati” si legge nell’ordinanza a firma del gip Michele Toriello su richiesta dal pubblico ministero Alessandro Prontera, “si può desumere dal pericolo che possano commettere ulteriori delitti della stessa specie di quello per cui si procede”: E sono adusi a compiere bidoni ai loro fornitori come emerge dalla telefonata registrata “evidentemente facendo leva sulla loro caratura criminale e, in ogni caso, sulla loro abitudine a coartare le vittime con condotte intimidatorie e violente fino a costringerle a rinunciare ad incassare quanto legittimamente preteso”.

Padre e figlio sono difesi dall’avvocato Mario Fazzini e già nel corso dell’interrogatorio di garanzia avranno l’opportunità di fornire la propria versione e controbattere alle accuse contenute nell’ordinanza.