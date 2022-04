Decine e decine di ascolti e intercettazioni ma il caso su Mauro Romano rimane ancora insoluto

RACALE (Lecce) – Decine e decine di ascolti in Procura e in caserma, intercettazioni, informative. Un ampio carteggio a corredo dell’inchiesta ter sulla scomparsa di Mauro Romano. Mesi e mesi di lavoro dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce che, per il momento, non è servito a risolvere il giallo del bimbo di Racale le cui tracce si sono perse da quel pomeriggio del 21 giugno del 1977. Investigatori e inquirenti hanno cercato di imprimere l’attesa svolta ma nel registro degli indagati è finito solo il nome del presunto sequestratore: Vittorio Romanelli, un ex barbiere di 79 anni.

E proprio sulla posizione dell’anziano si sono concentrati gli ascolti e le intercettazioni. Nei mesi scorsi davanti il pubblico ministero Stefania Mininni ha sentito in videoconferenza l’ergastolano Vito Paolo Troisi come persona informata dei fatti. Il boss, condannato al carcere a vita per l’omicidio di Luciano Stefanelli, all’epoca era uno degli amichetti con cui Mauro stava giocando a nascondino per strada. Troisi ha raccontato di aver visto un’Ape su cui sarebbe salito Mauro guidata proprio da Romanelli che, a dire dell’ergastolano, giocava spesso con Mauro tanto che veniva chiamato con l’appellativo di zio Antonio. Quando però gli investigatori hanno esibito 12 foto di Romanelli, Troisi non l’avrebbe riconosciuto.

La sua testimonianza non coinciderebbe con le dichiarazioni rilasciate dagli altri due amici presenti in strada quel giorno. I testi hanno parlato di essere tornati prima che Mauro venisse prelevato, di conoscere Romanelli perché abitava nel loro stesso paese ma di non averlo visto a bordo di un’Ape. E in foto lo hanno riconosciuto senza però confermare la ricostruzione fornita da Troisi. ha raccontato di aver visto Romanelli mentre faceva salire Mauro. Sono state sbobinate anche centinaia di intercettazioni confluite nell’informativa conclusiva con cui sono state captate le conversazioni della famiglia di Romanelli per dimostrare che volessero occultare il segreto della scomparsa perché la moglie del barbiere si informava sugli sviluppi dell’indagine.

In un’intercettazione la donna (indagata con il figlio per false informazioni fornite al pubblico ministero) confidava che in breve tempo i loro nomi potessero uscire dall’indagine fiduciosa di essere estranea alla vicenda. Di fatto la mole di ascolti e intercettazioni non è servita a comprendere che fine abbia fatto il piccolo Mauro e i dubbi, ora come ora, sono estesi anche all’ipotesi rapimento. E non è escluso che nei prossimi giorni la difesa di Romanelli (avvocati Giuseppe Gatti e Antonio Corvaglia) possa depositare una memoria difensiva per l’unico indagato nell’inchiesta ter su un cold case che si trascina da 43 anni.

