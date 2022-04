Duplice omicidio arbitro e fidanzata, svolta della difesa: depositata richiesta di perizia psichiatrica per De Marco

LECCE/CASARANO – Contromossa della difesa di Antonio De Marco nelle stesse ore in cui la Procura ha avanzato richiesta di giudizio immediato per il 21enne di Casarano, omicida reo confesso di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Gli avvocati Giovanni Bellisario e Andrea Starace hanno depositato nella cancelleria del gip Michele Toriello istanza di perizia psichiatrica in virtù delle valutazioni effettuate dai consulenti di parte (gli psichiatri Elio Serra e Felice Carabellese) nel corso dei colloqui avuti in queste settimane con il giovane di Casarano e conclusi nei giorni scorsi senza dover più attendere l’ultimo incontro fissato, secondo una tabella iniziale, per la giornata di domani 22 dicembre.

Ora il giudice per le indagini preliminari dovrà accogliere o rigettare la richiesta di accertare se De Marco fosse effettivamente nel pieno delle proprie facoltà al momento del duplice omicidio (al di là se il ragazzo sia effettivamente affetto da qualche patologia psichiatrica). Sulla questione la Procura potrà formulare dei rilievi che comunque non saranno vincolanti per la decisione che il giudice intenderà adottare sulla base di valutazioni del tutto autonome e indipendenti.

Di fatto De Marco non avrebbe collaborato più di tanto con i consulenti. Non si sarebbe mai aperto oltremodo. Gli psichiatri sono comunque giunti ad una valutazione e quindi hanno ritenuto di aver raccolto elementi sufficienti per giungere alle loro conclusioni e consigliare alla difesa di avanzare richiesta di perizia psichiatrica. Da qualche giorno il giovane si trova in una cella autonoma e controllato a vista ma non più in isolamento come accaduto nei primi due mesi e mezzo di detenzione. A seguire gli sviluppi dell’indagine per la famiglia di De Santis, gli avvocati Mario Fazzini e Renata Minafra; i colleghi Francesco Spagnolo, Stefano Miglietta; Luca Piri e Fiorella d’Ettorre invece, per la famiglia di Eleonora.