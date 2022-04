Formaggio venduto per Grana Padano e scorte custodite in un’autofficina: a processo titolare e direttore di un supermercato

MARTANO (Lecce) – Chili e chili di formaggio retinato venduto come Grana Padano. Con tanto di offerta per i consumatori. E scorte trovate in una vicina autofficina mentre venivano effettuati i collaudi delle auto. Il pubblico ministero Maria Vallefuoco ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio a carico di S.G., 61enne, di Minervino e F.F., 56 anni, di Lizzanello; il primo amministratore unico e titolare di un supermercato a Martano, il secondo come direttore dello stesso esercizio commerciale. Dal prossimo 1^ aprile, davanti al giudice monocratico della seconda sezione penale, dovranno difendersi dalle accuse di contraffazione di denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari oltre alla violazione di una specifica disposizione del Testo Unico sulle leggi sanitarie.

L’inchiesta è scattata nello scorso mese di gennaio con un blitz compiuto dai carabinieri del Nas. Un controllo accurato, effettuato alla presenza del titolare, dagli esiti sconcertanti. Ben 298 chili di formaggio retinato, tagliato a spicchi e preconfezionato con indicazione Grana Padano, veniva offerto al prezzo di 9,90 euro alterando la denominazione prodotta del prodotto. Formaggio conservato in pessimo stato. La spalla delle forme era scolorita e consumata nella crosta in modo tale da rendere meno evidente la retinatura impressa dal produttore. E che non si trattasse di pezze doc lo attestava la mancanza nel libro unico degli ingredienti esposto al pubblico nel banco salumeria sull’effettiva origine, qualità ed esistenza di un formaggio retinato.

Le scoperte più sconcertanti sarebbero arrivate poco dopo. Ad insospettire i carabinieri nel corso della perquisizione si sono rivelati i movimenti da parte del personale del supermercato nelle vicinanze di un’officina adiacente al supermercato. All’interno la scoperta: 2 pallets contenenti 15 forme di formaggio retinato del peso complessivo di 567 kg e una forma di parmigiano reggiano mezzano da 37 kg semicoperte da due tovaglie per nasconderne la vista del pubblico. Tutti i prodotti finirono sotto sequestro e riposti in una cella frigorifera sempre e solo con un unico fine: tutelare la salute dei consumatori che, a vedere bene gli esiti di questa ispezione, sarebbe stata seriamente messa compromessa da offerte posticce e da pezze conservate in un’autofficina mentre venivano effettuati dei collaudi.

I due imputati avranno comunque modo di difendersi assistiti dagli avvocati Rita Ciccarese, Francesco Calcagnile e Daniele Pisanello.