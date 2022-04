Lotta allo spaccio, un arresto e due denunce: nei guai finiscono anche due giovani fratelli leccesi

LECCE/ SALVE – Un arresto e due denunce per spaccio di stupefacenti tra Lecce e Salve, dove nei guai sono finiti anche due giovani fratelli.

Nel capoluogo salentino, i carabinieri del Nor – sezione operativa della Compagnia di Lecce hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio il 19enne G.S., di Lecce, sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana ad un cliente (poi identificato), mentre il fratello di 21 anni (M.S. le sue iniziali) è stato deferito in stato di libertà per il concorso nella detenzione dello stupefacente.

Durante la perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno rinvenuto 11 grammi di marijuana già suddivisi in dosi ed un bilancino di precisione. Il 19enne è stato pertanto arrestato e ristretto ai domiciliari, in attesa della citazione diretta a giudizio, mentre il fratello è stato denunciato a piede libero.

A Salve, invece, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato a piede libero un 48enne del posto, G.S. le iniziali, che nascondeva nell’armadio della camera da letto 46 grammi di “erba”.

(foto di repertorio)