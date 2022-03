Mondo della Giustizia in subbuglio: avvocati e ufficio gip/gup si mobilitano per scongiurare il rischio focolaio

LECCE – Corsa contro il tempo per bloccare possibili focolai nel Palazzo di Giustizia dopo la positività di 18 dipendenti ai tamponi antigenici nella sezione gip/gup del Tribunale di Lecce. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, riunitosi in seduta straordinaria, ha deliberato di chiedere ai Capi degli uffici Giudiziari e a tutti i Magistrati della Corte di Appello e del Tribunale di Lecce il rinvio di tutte le udienze penali fissate per la settimana corrente fino al tracciamento definitivo degli eventuali casi di contagio; la sanificazione dell’intero palazzo di Viale Michele De Pietro e il rigoroso rispetto delle normative sanitarie (come il distanziamento sociale, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) e la puntuale applicazione dei protocolli di udienza con riferimento al numero dei processi da celebrare nelle fasce orarie stabilite, alla presenza in aula di un numero di persone non superiore a quanto previsto dalla capienza delle stesse; al rispetto degli orari di inizio e fine delle attività di udienza.

Parallelamente si muove anche l’ufficio gip/gup interessato da questa attività di screening dopo la positività di una cancelliera con un provvedimento del Presidente del Tribunale Roberto Tanisi e dal Dirigente Amministrativo Alessandra Scrimitore. Con una nota, a firma della giudice Cinzia Vergine (coordinatrice dell’ufficio gip/gup) è stata disposta la sospensione dei servizi non erogabili da remoto; la segnalazione delle urgenze solo via PEC; il deposito di atti, documenti o istanze via pec. Un provvedimento resosi necessario alla luce del censimento di altri possibili contagi nella sezione (si attende l’esito dei tamponi molecolari effettuati nel pomeriggio di ieri) e che i soggetti interessati sono stati posti in isolamento fiduciario.

In giornata si completerà lo screening preliminare con somministrazione a tappeto del tamponi antigenici. considerato che, dunque, le presenze di magistrati e personale di cancelleria sono esigue e assolutamente insufficienti rispetto alla mole del lavoro da consentire di intesa col Presidente del Tribunale e sentito per le vie brevi il Dirigente amministrativo, a titolo precauzionale e fino alla compiuta verifica dell’esito negativo dei tamponi molecolari somministrati saranno celebrate solo le udienze di convalida e/o a carico di imputati detenuti; le modalità di celebrazione saranno quelle previste per lo svolgimento mediante collegamenti da remoto nei casi previsti dalla legge.

Nei casi in cui l’udienza non possa essere celebrata mediante collegamenti da remoto ciascun giudice la celebrerà a orario fisso sempre che non vi sia richiesta di rinvio da parte dei difensori. In tal caso il processo sarà rinviato con sospensione dei termini cautelari e di prescrizione come per legge; negli stessi casi ciascun giudice avrà cura di individuare locali e presidi idonei allo svolgimento dell’udienza nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della capienza delle aule come già indicata dal Presidente del Tribunale sulla scorta delle valutazioni tecniche eseguite di concerto con l’autorità sanitaria competente; ciascun giudice procederà al rinvio degli altri procedimenti fuori udienza.