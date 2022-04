Nuovo ecografo di alta fascia nella Nefrologia di Gallipoli: la lotta alle malattie renali, in attesa della degenza

GALLIPOLI (LECCE) – Con l’arrivo del nuovo ecografo presso il reparto di Nefrologia e dialisi dell’ospedale “Sacro Cuore di Gesù”, l’ospedale gallipolino continua a rappresentare un presidio importante, capace di mettere al servizio dei pazienti esperienza, professionalità e tecnologie di buon livello. Abbiamo intervistato il primario, dottor Alessandro D’Amelio, che ci ha fornito un quadro di gran lunga positivo, da aggiungere all’elenco delle cose che funzionano bene nella nostra sanità locale. Secondo il nefrologo, infatti, l’ospedale di Gallipoli è un centro di primo livello dove regna una costante collaborazione fra l’equipe medica (composta da tre medici: oltre al dottor D’Amelio, vi sono anche anche Oronzo Lazzari e Antonio Maria Cardone), quella infermieristica e la direzione del dottor Egidio Dell’Angelo Custode. L’équipe di Nefrologia di Gallipoli si distingue per competenza, professionalità e umanizzazione della medicina.

Vediamo nel dettaglio com’è andato questo periodo di pandemia nel reparto di nefrologia e dialisi.

Nel periodo covid bisogna non abbassare la guardia per tutte le altre patologie. Come è andata a Gallipoli?

<<Questo è un periodo in cui si pensa solo al covid, ma si rischia di dimenticare e trascurare tutte le altre patologie, come quelle renali, la cui prevenzione è fondamentale. A maggio siamo stati i primi a riaprire, con tutte le cautele anti-COVID: abbiamo garantito il distanziamento individuale, anche con intervalli allungati fra una visita e l’altra, pulendo e sanificando tutte le stanze. Abbiamo azzerato subito la lista d’attesa, richiamando tutti i pazienti che nel frattempo erano stati bloccati e nel giro di due settimane abbiamo smaltito tutta la lista d’attesa facendo anche un “tour de force”, dando un’importante risposta all’utenza. Ora si procede a pieno ritmo e l’intenzione è quella di ampliare la disponibilità dei giorni di ambulatorio di ecografia renale, che sta diventando un punto di riferimento provinciale. L’abbiamo messo su più di un anno fa e stiamo avendo un enorme successo: per questo vorremmo anche raddoppiare i turni, essendo solo in tre come equipe.

Il nuovo ecografo e di alta fascia e ci consentirà di dare delle prestazioni qualitativamente migliori. I tempi di attesa sono relativamente bassi. Vorremmo allargarci come ambulatorio, prevedendo sia quello di nefrologia che quello di ecografia, in maniera tale da garantire una doppia prestazione per l’utente, che quindi non dovrà raggiungerci in due giorni diversi, per due prestazioni diverse, ma gli basterà presentarsi una sola volta (si pensi a chi viene da più lontano, ad esempio da Tricase). Siamo molto propositivi e io credo che questo sia un ospedale che potenzialmente possa dare molto. È chiaro che i problemi ci sono, ma è proprio in questo momento, dove tutto sembra focalizzato e concentrato sulla pandemia, che siamo chiamati invece a fare prevenzione: nell’ambito nefrologico questo è fondamentale. Noi organizziamo le giornate nefrologiche anche a livello nazionale: i passati convegni hanno avuto un enorme successo, anche per l’immagine di Gallipoli. Anche per quest’anno avevamo già in cantiere tanti progetti, già avviati in tipografia, ma purtroppo il COVID ci ha frenato>>.

Come vi siete organizzati con i pazienti dializzati?



<< anche in questo caso, noi vorremmo implementare la nostra attività, consentendo anche la dialisi a domicilio. Questo è un piccolo problema, fra tante cose che vanno bene, ma la direzione sanitaria e la direzione generale mi hanno già rassicurato circa l’ampliamento del centro dialisi. Io ne ho chiesto uno nuovo, che sia degno di questo ospedale di primo livello e che possa allargare a più pazienti, per non mandare via coloro che già venivano qui da anni. Noi ce la mettiamo tutta, infatti abbiamo anche avviato un turno serale, dalle 19 a mezzanotte, nei giorni dispari. Chiaramente può essere un disagio per i pazienti venire la sera, però garantiamo a chi è del posto di rimanere qui, come soluzione tampone, proprio nell’ottica di un nuovo centro dialisi, perché purtroppo non sappiamo più dove mandare i nostri pazienti!>>.

Diagnosi e terapie vanno avanti nella Nefrologia di Gallipoli, manca solo la degenza, vero?

<<Purtroppo qui non abbiamo la degenza: servirebbe qualche posto e da parte nostra la voglia di lavorare è tanta>>.

Il flusso degli utenti è rimasto invariato?

<<Il numero è in crescita. Abbiamo avuto pazienti in attesa da Marzo. Facciamo appuntamenti ogni ora, perché non siano ravvicinati. In questo la direzione sanitaria ci supporta sempre. Penso che la città di Gallipoli meriti un grande centro di dialisi, soprattutto in vista della stagione estiva, quando viene aperto anche ai turisti un centro che accoglie dializzati da tutta Europa, il “dialisi vacanze”: i turisti prenotano e noi, da giugno a settembre, in un turno serale, facciamo arrivare i pazienti da fuori: loro villeggiano e dializzano la sera. Quest’anno il progetto non è partito, ma ogni anno vengono da fuori e anche questo contribuisce a far turismo. L’utenza è contenta perché diamo risposte rapide>>.

La prevenzione ha subito una battuta d’arresto in molti settori a causa del covid: è successa la stessa cosa con la Nefrologia?

<<No, anzi: noi con la prevenzione siamo in prima linea, i tempi di attesa sono brevissimi e riusciamo a conciliare tutto, questo anche in ragione del fatto che siamo in piena sinergia anche con le altre unità operative, all’interno dell’ospedale. Inoltre siamo ferrei, facciamo il tampone a tutti quanti e questo rende il reparto un luogo molto sicuro>>.

Quali sono le nuove terapie contro l’insufficienza renale?

<<Io credo che la nuova terapia paradossalmente sia la prevenzione: non possiamo pensare di risolvere il problema nel momento in cui c’è già. Purtroppo in questo periodo la gente ha paura di venire in ospedale, non vuole fare i controlli, quando invece, lo ribadisco, questo è il posto più sicuro>>.