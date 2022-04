Schianto nei pressi del Velodromo, auto abbatte un muro e poi si ribalta: conducente miracolato

MONTERONI (Lecce) – Perde il controllo dell’auto e, dopo avere abbattuto un muro, si ribalta sull’asfalto. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza, per il protagonista dell’incidente autonomo verificatosi attorno alle 11 lungo la provinciale 119, nei pressi del Velodromo degli Ulivi di Monteroni di Lecce.

L’incidente ha interessato una Fiat Punto, il cui conducente, dopo avere preso il controllo del mezzo per cause in fase di accertamento, ha abbattuto completamente parte di un muro, per poi ribaltarsi sull’asfalto.

Sul posto, allertati dagli altri automobilisti di passaggio, sono intervenuti i soccorritori del 118 ed il vigili del fuoco. I primi, accorsi con “codice rosso”, sono poi rientrati in ospedale a sirene spente, poiché il conducente della vettura è uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo dell’auto ed ha rifiutato le cure mediche.

La zona è stata raggiunta anche dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, ma al loro arrivo l’automobilista era stato già estratto dalla vettura dagli operatori del 118.

