Calciomercato, arriva Kurraska a Lecce. La bufala corre sul web e non mancano le “vittime”…

LECCE – Novantacinque gol in 130 partite con la maglia del Galatasaray. È il bigliettino da visita del bomber Hene Kurraska. La notizia impazza sui social, stuzzicando l’umorismo degli utenti che giocano sul cognome dell’atleta. Circolano addirittura le nuove maglie, rigorosamente numero 69, e c’è chi annuncia un imminente atterraggio all’aeroporto di Brindisi.

Nelle ultime ore se ne è parlato addirittura in tv. A cadere nel tranello un giornalista locale che ha rilanciato la notizia in una piccola emittente locale – specificando che bisognava verificarla con la società, quindi non sciogliendo tutti i dubbi sulla veridicità – non sapendo che si trattava di una bufala creata da qualche buontempone, utilizzando un’applicazione per creare false “breaking news”.

