Il successo dell’innovazione e dello studio nella pasticceria: il pluripremiato pastry chef Marco Andronico si racconta

“Studiare ed essere innovativi, rimanendo fedeli alla tradizione, può aiutare a distinguersi e ad attrarre la propria clientela”. A parlare è Marco Andronico, pastry chef la cui fama ha superato ormai i confini nazionali; Marco è il proprietario della pasticceria “Picci e Capricci” di Sannicola, medaglia d’oro e titolo di campione d’Italia ai campionati della cucina italiana 2020, recensito da diversi anni ormai sulla rivista Gambero Rosso e media nazionali e locali. Da oltre vent’anni si divide tra apparizioni in TV, partecipazioni a concorsi nazionali e internazionali, torte realizzate per i grandi dello showbiz . Al termine di queste festività natalizie Marco fa un resoconto di questo periodo, particolarmente difficile per tutti. I suoi lievitati artigianali, quello tradizionale, al cioccolato, il “Marcolino” e quello fichi e cioccolato, hanno riscosso un grande successo.

In particolare, i suoi panettoni decorati, vero must have, del momento, perché Andronico ha ottenuto la medaglia d’argento al “Campionato Mondiale Miglior Panettone del Mondo 2020”; il suo “Marcolino” ha, inoltre, sbaragliato la concorrenza in termini di vendite. Si tratta di un lievitato sofficissimo, ricoperto con una glassa alla nocciola, gocce di cioccolato, una pioggia di crumble e granella di nocciole, che prevede una lunga lievitazione naturale in quattro tempi e due impasti, per garantire una maggiore morbidezza. Nella elegante confezione viene anche fornita una sac a poche riempita di crema alla nocciola, utile per farcire ulteriormente il goloso panettone. “Marcolino” fa parte dell’omonima linea completa di dolci alla nocciola (tra questi il pasticciotto, la zeppola, il gelato etc).

“Amo la pasticceria classica ma anche rivisitarla in chiave moderna, a modo mio. Parto con tutto ciò che è “tradizione” ma poi ci metto la mia creatività, la mia fantasia per personalizzarla, utilizzando tecniche di lavorazione moderne. Le materie prime – continua Andronico- vanno scelte con accuratezza, in base alla stagionalità dei prodotti. È importante, per me, utilizzare i migliori prodotti del territorio per offrire un prodotto di alta qualità ed imparare ad utilizzare uno stile di vita sano. Materiali di prima scelta- conclude Marco che fino ad ora ha ottenuto, 5 medaglie di bronzo, 10 argenti e due di oro, insieme al cuore e alla passione sono e saranno sempre gli ingredienti per fare felici nostri clienti”.

