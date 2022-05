Proroghe balneari, Salvemini non si arrende e promette ricorso al Consiglio di Stato

LECCE – Carlo Salvemini, dopo aver incassato la sconfitta al Tar sulle proroghe balneari, promette ricorso al Consiglio di Stato. Secondo il sindaco di Lecce la normativa europea dovrebbe essere attuata perché prevalente su quella statale. Ma i giudici amministrativi hanno chiarito che ai proprietari di stabilimenti balneari bisogna concedere le proroghe fino al 2033 perché così prescrive la legge dello stato, che non può essere disapplicata da un’amministrazione comunale. “L’esito del giudizio di merito del Tar Lecce era previsto, dato l’orientamento sulla materia espresso della sezione di Lecce – chiarisce Salvemini – Il Comune ricorrerà al Consiglio di Stato per far valere le ragioni di una soluzione tecnica che riteniamo in linea con la legislazione italiana e unionale e con la giurisprudenza nazionale ed europea.

Il rammarico è di aver perso l’occasione per segnare un passo avanti, Comune e imprese balneari, che avrebbe consentito di programmare insieme i prossimi tre anni di gestione del demanio marittimo, nelle more del riordino legislativo della materia. Che siamo fiduciosi potrà giungere prima della fine di questa legislatura, qualora il Governo – come auspico – avrà la forza per portare avanti il proprio programma.

Si apre invece, per legittima scelta dei ricorrenti, una nuova, ulteriore, complicata, fase di contenzioso in seno alla giustizia amministrativa. L’auspicio è che nei prossimi mesi, attraverso provvedimenti legislativi fondati su solide basi giuridiche e non in contrasto con le norme europee sulla libera concorrenza, il legislatore possa finalmente offrire indicazioni chiare sul futuro, tanto alle imprese balneari quanto ai Comuni”.