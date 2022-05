Una lettera per dire “no” a chi vuol far diventare le terre di Puglia una discarica nucleare

LECCE – Il movimento Sentire Civico insieme all’associazione Salento rinasce di Lele Longo, il pronto soccorso dei poveri di Tommaso Prima e il movimento Liberi dì guidati da Massimo Giannini hanno provveduto ad inviare a tutti i parlamentari pugliesi oltre che a tutte le istituzioni locali una missiva con cui si afferma in modo chiaro ed inequivocabile il netto no allo stoccaggio di residui radioattivi nucleari nel territorio pugliese.

“ Senza che mai nessuna istituzione pugliese fosse informata il governo centrale ha deciso che una terra che ha già dato tanto in termini ambientali – si pensi da Cerano all’Ilva senza dimenticare Tap- non avesse titolo a fare nessuna valutazione sull’impatto che queste scorie avranno sul territorio, che con una vocazione turistica ed agricola si trova oggi seriamente candidato a trasformarsi in un cimitero di scorie nucleari, pertanto chiediamo la mobilitazione di tutti i parlamentari indistintamente dalla loro collocazione o colore politico affinchè questa ennesima ferita alla nostra terra non avvenga. Noi non ci faremo trascinare con rassegnazione in questa grave situazione”.