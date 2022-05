La misura “punitiva e illogica” del coprifuoco fino a giugno, il sindaco di Gallipoli scrive a Draghi

L’Italia è l’unico paese che ha protratto il coprifuoco per così tanti mesi, senza che ci sia certezza sui risultati di questa misura. Il governo è diviso sulla possibilità di protrarre questa misura fino a giugno: qualcuno prova la mediazione delle 23, anziché delle chiusure alle 22. Il provvedimento specifico non è stato ancora emanato dal governo. Per i ristoratori si tratta di una misura “punitiva e illogica”. I giovani continuano a ritrovarsi al chiuso delle case nel weekend e nei giorni di festa. Ma protrarre il coprifuoco ha anche un significato devastante a livello economico. Qualcuno ironizza che nel Salento nei giorni caldi di fine Maggio alle 21 si è ancora in viaggio, al ritorno da Porto Cesareo, per poi cenare più tardi. Che senso ha aprire i ristoranti con orari partenallstici e ritmi di vita che vanno bene solo a un anziano? Non dovevamo convivere con il virus rispettando le regole? All’aperto, con mascherina, lo stesso ministro Speranza ammette che è molto improbabile contagiarsi. Perché invece non ci si concentra sugli aerei, dove si viaggia a fianco agli altri e si mangia al chiuso, oppure sui ristoranti degli aeroporti (sempre aperti) dove si attende seduti per ore senza mascherina? Perché non si forniscono le mascherine e FFP2 alle scuole visto che le chirurgiche in luoghi chiusi non proteggono, come ha chiarito il professor Burioni? Intanto è allarme per la stagione turistica a Gallipoli: troppe aziende rischiano la chiusura.

Il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva ha inviato al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano una lettera sullo stato di agitazione e di preoccupazione degli operatori turistici salentini, in seguito alle notizie relative ad un possibile prolungamento del coprifuoco alle 22 anche per la stagione estiva: : “Vi scrivo per rappresentarVi lo stato di agitazione ed allarmismo generatosi in seguito alle notizie diffuse ieri dai principali media italiani, con riferimento alla conferma del coprifuoco alle ore 22.00 ed alla possibilità che questo venga prolungato anche per la stagione estiva.

Quella di ieri è stata una giornata controversa, con la gioia del calendario delle riaperture e il timore del ‘coprifuoco prolungato’.

Pur consapevole dell’odierna situazione pandemica che obbliga tutti noi alle dovute misure per contenere la diffusione del virus – fermo restando la campagna di vaccinazione in essere – è mio dovere farmi interprete del sentimento di insicurezza proprio delle imprese turistiche e dei lavoratori del Salento, regione che storicamente accoglie turisti e cittadini da ogni dove.

Aziende, operatori e lavoratori hanno bisogno di ripartire e, se l’Rt di contagio scende, credo che si possa ritornare alla sperata normalità.

Con stima”