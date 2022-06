Vicende, guerre e ascesa della Famiglia Orsini – del Balzo in Puglia Parte – 3a

È di nuovo guerra, tuttavia, proprio mentre si appresta a muovere le sue armate per arrestare l’offensiva del re, Raimondello muore a Lecce il 17 gennaio 1406. L’esercito di Ladislao non tarda a raggiungere Taranto e la cinge d’assedio mentre, all’interno della città, la vedova di Raimondello, la Principessa di Taranto e Contessa di Lecce, Copertino, Galatina e Soleto, organizza la resistenza contando solo sugli abitanti della città e sulle forze dei Sanseverino che, spaventati dalla minaccia, si erano schierati dalla sua parte. Inoltre tiene nascosta la notizia della morte del marito perché Ladislao non acceleri i preparativi per l’assalto a Taranto.

Nonostante l’esiguità delle sue forze, Maria indossa un’armatura e prende le armi quindi, dalle mura della città, ben visibile al nemico, impavida sprona i suoi alla resistenza. Un atteggiamento che molti hanno voluto paragonare a quello di Giovanna d’Arco. Per due mesi, incoraggiati dalle parole e dalla grinta della loro signora, i Tarantini resistono all’assedio, incuranti anche dall’apparizione di un cannone, in dotazione agli eserciti del re, per la prima volta utilizzato in Puglia. Il comportamento di Maria d’Enghien, intanto attira le simpatie di altri potenti, che non esitano ad offrirle il loro aiuto.

Gli assalti delle truppe assedianti si infrangono contro una fitta pioggia di frecce scagliate dall’alto delle mura dai Tarantini, sostenuti nell’impresa dalla loro Signora che, sempre in armatura, in prima linea, li incoraggia continuamente a respingere il nemico. In base alle testimonianze dell’epoca, Maria si muoveva per le strade di Taranto sotto una scorta composta da fedelissimi cavalieri leccesi, incoraggiando il popolo tarantino alla difesa. Secondo Antonio Ferrari, detto Il Galateo, girava indossando un’armatura d’argento, tempestata di gemme, ed un elmo dello stesso metallo, in sella ad un veloce cavallo e seguita da una scorta di duecento cavalieri.

Inaspettatamente, però, la città di Martina Franca si schiera dalla parte di Ladislao, offrendo uomini, armi e rifornimenti. La perdita viene, tuttavia, colmata dall’arrivo di alcuni nobili leccesi che prestano il loro braccio armato in difesa di Maria d’Enghien e di Taranto. La principessa, intanto, organizza l’uscita segreta di una delegazione di nobili, fra cui Ruggero Maramonte e Niccolò Messana, che riescono ad eludere le forze assedianti e si recano in Sicilia per chiedere aiuto al sovrano Martino I d’Aragona. Questi prontamente invia in soccorso di Taranto sei navi con a bordo truppe, rifornimenti e viveri, agli ordini del Marchese di Crotone ma le armate di Ladislao riescono ad intercettare la flottiglia nel momento in cui si appresta ad entrare nel porto e, con un’abile manovra, le colgono di sorpresa annientandole.

Nel frattempo Brindisi, i cui amministratori prevedono una vittoria di Ladislao, si schiera apertamente al suo fianco, rifiutando di porgere omaggio a Maria d’Enghien. La Signora decide di punire la città ed invia un manipolo di uomini, comandati da Francesco Orsini. Questi eludono la sorveglianza degli assedianti e muovono decisi su Brindisi, dove colgono di sorpresa il presidio difensivo, irrompono nella città e la sottopongono ad un durissimo e violento sacco. Ladislao va su tutte le furie, non tanto per l’episodio in quanto tale ma per l’oltraggio di non riuscire ad aver ragione di una donna. Adducendo a pretesto alcune motivazioni di carattere politico, relative alla successione del trono d’Ungheria, il sovrano rientra a Napoli lasciando il comando delle sue forze ad Antonio Acquaviva Duca di Atri.

La mossa viene percepita da Maria come un atto di debolezza, pertanto l’eroina concepisce un piano strategico per rompere l’assedio. L’occasione propizia per una controffensiva si presenta quando il Duca di Atri si allontana temporaneamente in direzione del fiume Galeso, sfociante nel Mar Piccolo, per abbeverare i cavalli. Approfittando del momento favorevole, le forze tarantine e leccesi escono dalla città ed aggrediscono violentemente le armate reali, cogliendole nel tergo. La violenza dell’urto è tale che gran parte dei soldati del re si getta terrorizzata in mare e muore annegata, a causa del peso delle armature. Nello scontro perde la vita anche il valoroso capitano napoletano Masello Fellapane, non prima di aver compiuto grandi atti di valore nonostante fosse stato più volte ferito. Il Duca di Atri è così costretto a togliere l’assedio, rientrando a Napoli con le poche unità rimaste.

Cosimo Enrico Marseglia

Bibliografia:

