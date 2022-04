Covid, 47 nuovi positivi: 17 nel leccese. La preoccupazione di Emiliano: “Focolaio di variante Delta, allarme per ottobre”

PUGLIA – I numeri dei nuovi contagi, dei ricoverati e dei morti sono sotto controllo, la curva va sempre più giù. I ricoverati nei centri covid sono 283. Ma l’ottimismo viene frenato dalla diffusione di alcuni focolai di variante Delta (quella che prima chiamavamo “indiana”). «Stiamo seguendo molto attentamente la variante Delta, che è la variante indiana.La variante Delta ha ricominciato a fare contagiati in Inghilterra, c’è un focolaio a Brindisi che è stato strettamente monitorato, speriamo di aver individuato tutti i soggetti contagiati. La variante Delta ci preoccupa molto perché potrebbe essere meno sensibile ai vaccini e quindi potremmo non avere ad ottobre l’effetto favorevole dell’immunità di gregge” – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa di presentazione della campagna 2021 contro gli incendi boschivi. Come co ha spiegato il direttore Sisp, Alberto Fedele, la settimana scorsa ci sono 15 casi di variante indiana tra Lecce, Nardò e Taurisano. A questi si aggiungono un’altra ventina a Brindisi.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi, lunedì 14 giugno 2021, registra 3405 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e mette in luce 47 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi.

Link Sponsorizzato

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.574.526 test.

233.106 sono i pazienti guariti.

12.584 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.280 così suddivisi:

94.936 nella Provincia di Bari;

25.499 nella Provincia di Bat;

19.621 nella Provincia di Brindisi;

45.038 nella Provincia di Foggia;

26.793 nella Provincia di Lecce;

39.224 nella Provincia di Taranto;

803 attribuiti a residenti fuori regione;

366 provincia di residenza non nota.