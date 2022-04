La Leo Shoes Casarano Volley in A3, una vittoria per tutta la città salentina che raggiunge un traguardo sportivo senza precedenti. Nello speciale video di Sport Puglia Bruno Conte ci conduce nel vivo dell’ultima battaglia giocata sul campo e nel pieno dei festeggiamenti. Le immagini ed i protagonisti di questa promozione storica, da non perdere.

Link Sponsorizzato