Tennis, Dennis Spircu e Riccardo Manca si impongono nel campionato regionale Under

PUGLIA – Dopo aver vinto nelle prime due prove del circuito Junior Next Gen Italia 2021, i due giovanissimi tesserati del CT Maglie si impongono e vincono nella finale del Campionato Regionale Under 12 di singolo e doppio svoltosi presso il Circolo “Dino De Guido” di Mesagne.

Per Dennis Spircu (3.3) doppia vittoria nel singolare e nel doppio assieme al compagno e amico Riccardo Manca (3.5), brillante finalista nel singolare.

Entrambi hanno così guadagnato l’accesso ai Campionati Italiani di categoria Coppa “Lambertenghi” che si disputerà a Milano.

Finale tutta magliese con Spircu che ha superato Manca per 6-3 3-6 6-2 in una appassionante e combattutissima partita. Senza problemi per i due magliesi la finale di doppio dove si sono agevolmente imposti sulla coppia Edoardo Primerano (4.1) e Francesco Parlante (4.1) per 6-3 6-0.

Soddisfazione nello storico circolo salentino per il quale i due giovanissimi sono tesserati. Per il direttore sportivo del CT Maglie e consigliere regionale FIT, Antonio Baglivo: “Siamo felici e orgogliosi per Dennis e Riccardo che con le loro vittorie hanno dato prestigio al nostro circolo, con la consapevolezza di poter contare su due ottimi giocatori, per il futuro, nei campionati a squadre di vertice nei quali il nostro circolo è protagonista. Davvero complimenti all’ex davisman azzurro Davide Galimberti, che allena Spircu nella sua Accademy a Cattolica, e al Tecnico Nazionale FIT Francesco Manca, che segue il figlio Riccardo, punto di riferimento per il tennis salentino”.

Prossimo appuntamento per i ragazzi alla terza tappa dello Junior Next Gen che si svolgerà dal 19 al 27 giugno presso il Circolo Tennis di Bari.