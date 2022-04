Torna “civuoleunPAESE”, il Festival di Musica e Cose Belle a Leverano

LEVERANO (Lecce) – Torna dopo un anno di stop civuoleunPAESE – Festa di Musica e Cose Belle; l’ormai tradizionale appuntamento con la musica e l’arte indipendente, quest’anno in scena a Leverano, nell’affascinante chiostro del convento S. Maria Delle Grazie.

Come da tradizione, la rassegna leveranese punta a portare sul palco le nuove tendenze della nuova musica Italiana, ponendo le scelte artistiche a contatto con altre forme d’arte e d’espressione: dal Teatro, alle arti visive, fino alla video arte.

Il programma è, al solito, molto fitto: si inizia l’8 Luglio con lo spettacolo teatrale “Un paese ci vuole”, atto finale di un laboratorio partecipato a cura della compagna Essenza Teatro, e con il live di Montag, nome d’arte di Pietro Raimondi, cantautore milanese e già voce e penna dei Giallorenzo.

Dopo questa prima serata gratuita, spazio alla musica, con sei tra i nomi più rappresentativi della scena italiana: M.E.R.L.O.T, Vipra e Joan Thiele saranno di scena venerdì 9 luglio, in un intreccio tra nuovo pop e urban music che già da tempo riempie le playlist dei più giovani e attenti ascoltatori.

Il festival si chiuderà poi Sabato 10 Luglio, con Memento, Generic Animal e il gran finale con la cantautrice e attrice Margherita Vicario (nel riquadro), nel mezzo del suo tour nazionale. In tutta la rassegna, la location sarà abbellita da installazioni artistiche a cura della pittrice Paola Tundo.

“La parte più bella di questa sesta edizione è il fatto stesso di poter tornare a fare musica per un pubblico in presenza: è un’esperienza che ci è mancata come organizzatori e, per tutti noi, anche come frequentatori di concerti. Detto questo, siamo molto contenti della line-up: un mix tra nomi davvero emergenti ed interessanti e nomi che hanno già un loro pubblico e un linguaggio be definito che ormai da tempo incontra i gusti dei ragazzi e degli appassionati”, dicono gli organizzatori dell’associazione The Factory.

Anche quest’anno, il festival si avvale della collaborazione di Regione Puglia e Comune di Leverano, senza i quali in un anno così difficile per la cultura e lo spettacolo sarebbe stato difficile realizzare qualsiasi cosa. Tra i main sponsor dell’evento, poi, trovano posto fin dalla prima edizione BCC di Leverano e l’azienda agricola Cantina Conti Zecca, da sempre attenti al territorio e supporter dell’evento e la new entry S.I.B. – Società Importazioni Birre di Copertino.

“Come gli altri anni, poi, abbiamo riservato a tutti la possibilità di darci una mano attraverso una campagna di raccolta fondi diffusa, ospitata sulla piattaforma online eppela.it: il risultato è stato incredibile fin dai primi giorni, così come quello della vendita dei biglietti, per la prima volta in prevendita su TicketOne: c’era tanta voglia di musica e siamo contenti di notare come si riesca ad intercettarla, qui a Leverano”.

Musica, Teatro, Immagini e il semplice gusto di stare insieme: questa la ricetta di questa sesta edizione di civuoleunPAESE; che non a caso ha come tema dell’anno proprio l’hashtag #doveravamorimasti.