A scuola di Teatro domani sera, con uno spettacolo di rara valenza educativa

Si chiama “STOC DDÒ – IO STO QUA,l’evento che va in scena giovedi sera alle 20.30 nel Salone della Parrocchia Santa Famiglia, retta don Quintino Venneri. Michele Fazio non ha ancora compiuto sedici anni quando viene colpito per errore durante un regolamento di conti tra clan rivali. La vita di Lella, da quella sera, muta radicalmente direzione. Giorno dopo giorno, con la sola presenza di madre ferita, impone le esigenze della giustizia ai clan, denunciando, testimoniando, puntando gli occhi negli occhi di chi vuole imporle il silenzio: io non fuggo, e nemmeno chiudo la porta di casa: “Stoc ddò”.

Da dove, Lella, ha tratto la forza per combattere una guerra che non l’ha mai vista abbassare lo sguardo? Dall’esempio di sua mamma, cumma’ Nenette, donna determinata nell’educare i figli alla sostanza delle cose. Dal sostegno del marito Pinuccio, della famiglia e della gente del quartiere. Ma, soprattutto, dal dialogo mai interrotto con Michele, il garzone allegro, l’angelo di Bari Vecchia. Un dialogo, quello con suo figlio, che nessun ostacolo riuscirà mai a impedire, nemmeno la morte.

Uno spettacolo di rara valenza socio- educativa e didattica. Lo ha scritto e diretto Sara Bevilacqua, coadiuvata dalla drammaturgia di Osvaldo Capraro, dal disegno luci di Paolo Mongelli,l’organizzazione è di Daniele Guarini, l’illustrazione e la grafica, dello Studio Clessidra. 50 minuti di professionalità e competenza artistica per raccontare l’abisso della violenza e la speranza che ne può nascere.

“Questo nostro tempo sente-chiarisce don Quntino- oggi il bisogno urgente di rimettere a fuoco , con lucidità e responsabilità , il tema della violenza, dell’educazione alla legalità e del vivere civile”. “Lo spettacolo è adatto a famiglie-conclude il nostro Parroco-soprattutto con preadolescenti e adolescenti, e nessuno può perdersi un’occasione decisamente preziosa”. Eolo Award 2024 Miglior attrice per Sara Bevilacqua. Spettacolo vincitore de Le voci dell’anima 2022, Premio del pubblico-Palio Ermocolle.

Uno spettacolo di rara bellezza quello che va in scena giovedi 28 maggio alle 20:30 nel Salone della Parrocchia Santa Famiglia, assolutamente da non perdere.