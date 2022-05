Al via la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento – OLES

LECCE – Domenica 25 luglio, alle ore 21.00, nella prestigiosa cornice del Chiostro dei Teatini, sul Corso Vittorio Emanuele II a Lecce, prende il via la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento – OLES, in collaborazione con Regione Puglia, Amministrazione comunale e Provincia di Lecce, per portare la grande musica sinfonica nella Città.

Per la serata inaugurale Giacomo Fornari, Presidente e Direttore Artistico della OLES, ha scelto un programma importante, in quanto costituito da pietre miliari della musica sinfonica, ma allo stesso tempo di godibile ascolto: di W. A. Mozart l’ Ouverture Die Zauberflöte, di F.P. Schubert la Sinfonia n. 8 D. 759 Incompiuta e di L. van Beethoven – Sinfonia n. 5 Op. 67.

La bacchetta è affidata a Michele Santorsola che ha all’attivo tournée in diversi paesi europei oltre che in Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti d’America e Turchia, sia come direttore sia come oboista; diverse registrazioni radiofoniche e televisive per emittenti italiane ed estere, comprese incisioni in prima mondiale.

Santorsola è docente titolare di oboe presso il Conservatorio S. Giacomantonio di Cosenza.

Il concerto sarà introdotto da Giacomo Fronzi, musicologo e docente presso l’Università di Messina, in modo da fornire al pubblico una chiave di lettura breve ed efficace.

Nata come Orchestra provinciale (ICO) Tito Schipa, la OLES – Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento si è trasformata nel 2017 in società cooperativa con l’intento di dare all’organico la massima elasticità e plasticità possibile.

Diretta da rinomati musicisti, ha accompagnato celebri solisti e numerosi cantanti anche nell’ambito delle numerose stagioni liriche che è stata chiamata ad organizzare.

Più di recente la OLES è stata diretta da musicisti come Günter Neuhold, Gianna Fratta, Gianluigi Gelmetti, Karl Martin, Michele Nitti e, nel 2017, ha avuto l’onore di inaugurare il Teatro Apollo di Lecce ristrutturato alla presenza del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. L’Orchestra si sta preparando a nuovi traguardi ambiziosi che la vedranno collaborare con celebri ed apprezzati direttori e musicisti di fama internazionale, intensificando i rapporti con il territorio ma mostrando anche attenzione per le realtà limitrofe e non solo, visto che è prevista una tournée che porterà la compagine leccese in Calabria, Basilicata, e Trentino Alto-Adige.

I biglietti sono disponibili in prevendita on line su VIVATICKET a questo link:

https://www.vivaticket.com/…/concerto-musica…/160943

Link ai punti vendita VIVAticket su Lecce e Provincia

https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv

Info riduzioni:

Biglietto ridotto per under 25 e over 65 + docenti di tutte le scuole

Biglietto di 1.00 € per studenti di Conservatorio, Università e Accademia

Studenti di Licei Musicali e SMIM a ingresso gratuito