Bandiere verdi, Puglia terza regione in Italia per le spiagge a misura di bambino

Il mare a misura di bimbo Si può! Sono 148 le località su cui sventola la Bandiera verde dei pediatri 2021 143 in Italia, tre in Spagna, una in Romania e una in Tanzania. Si tratta di un riconoscimento che ogni anno premia le località marine con spiagge a misura di bambino e servizi apprezzati dalle famiglie. Nel 2021 sono stati coinvolti 2.753 pediatri italiani e stranieri, che hanno confermato le bandiere verdi assegnate negli anni scorsi e assegnato quattro nuove bandiere verdi ad altrettante località.

Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare e, nelle vicinanze parchi, gelaterie, strutture sportive, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi queste sono state fra le caratteriste più apprezzate, in grado di fare la differenza. Quest’anno la vacanza al mare ha un ruolo ancora più grande del solito per lo sviluppo psico-affettivo dei bambini, perché compenserà tutte le carenze dettate dalle necessarie restrizioni per combattere la pandemia di Covid-19 – ha dichiarato l’ideatore dell’iniziativa, Italo Farnetani – Tra i benefici rilassarsi e recuperare dopo lo stress, la possibilità di frequentare i compagni per favorire l’identificazione nel gruppo dei coetanei e di svolgere attività fisica e motoria all’aria aperta”.

Link Sponsorizzato

In Puglia il vessillo sventolerà da nord al sud della regione, dall’Adriatico allo Ionio. Le bandiere verdi sono state assegnate infatti a Fasano , Gallipoli, Marina di Ginosa , Marina di Lizzano, Margherita di Savoia, Melendugno, Ostuni, Otranto, Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni, Porto Cesareo, Rodi Garganico, a Marina di Pescoluse e a Vieste.

Articolo tratto dal Corriere Salentino Magazine Luglio 2021

Link Sponsorizzato