Covid, risalgono a 198 i positivi in provincia: 42 a Lecce. Restano a due cifre Lizzanello, Galatone, Salice e Surbo. Aumenti in piccole comunità

LECCE – Salgono i contagiati in provincia a quota 198: 6 giorni fa erano 172. Lecce ha 42 residenti attualmente malati di COVID-19 (erano 44). Restano a due cifre Galatone, con 11 residenti positivi (erano 5 meno di una settimana fa), Salice Salentino (che passa da 4 a 17) e Surbo (che sale a 12, come Lizzanello, che ne aveva solo 8). Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica segnala un leggero aumento, come potete notare nei numeri del report interno all’Asl leccese. La discesa della curva del contagio, dunque, si è arrestata. Ieri, il direttore Alberto Fedele a chiesto a tutti di tenere alta la guardia: i casi di variante delta sono diventati 50 e una certa leggerezza sta favorendo l’aumento dei contagi. Anche i dati pugliesi cominciano ad allarmare: in Puglia sono 84 (ieri 88) i ricoverati con sintomi, mentre sono 9 quelli ricoverati in terapia intensiva (mercoledì e martedì erano 8, lunedì, domenica e sabato 10, venerdì, giovedì e mercoledì 11) e dopo 7 giorni di zero ingressi oggi si registra un nuovo ingresso giornaliero.

In alcune piccole realtà i contagiati sono aumentati: Calimera sale a 5 positivi (come Sanarica), Collepasso passa da uno a 8 positivi, come Minervino (che sei giorni fa ne aveva solo 5). Veglie ha 6 residenti con il COVID (uno in meno). Alessano ha 4 contagiati, come Aradeo, Novoli, Porto Cesareo e Leverano. Carmiano, Cavallino, Copertino, Melendugno e Trepuzzi hanno 3 contagiati. Arnesano, Castrignano dei Greci, Gallipoli, Galatina, Monteroni, Nardò, Parabita, Racale, Sogliano e Specchia hanno 2 contagiati residenti a testa. Alezio, Campi Salentina, Casarano, Guagnano, Melissano, Otranto, Presicce-Acquarica, San Donato, San Pietro in Lama, Seclì, Tricase e Uggiano la Chiesa hanno un solo residente positivo. Tutti gli altri Comuni non hanno malati di COVID.

