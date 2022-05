Fognature nelle marine, Pala e Pasquino: “Siamo ancora a zero”

LECCE – La stagione estiva, ormai al suo culmine nonostante il momento post-pandemico, riaccende i riflettori sui soliti annosi problemi delle marine leccesi.

In particolare, per quanto riguarda la fascia Frigole – Torre Chianca – Spiaggiabella, gli abitanti (annuali e stagionali) lamentano il mancato completamento dei lavori di fognatura nera, per voce del residente Daniele De Blasi.

“Le canalizzazioni sotterranee per smaltire lontano dagli insediamenti civili le acque superficiali e reflue non sono ad oggi ancora completate presso le marine leccesi di cui sopra, nonostante un finanziamento di ben 5 milioni di euro risalente al lontano 2007 – ricordano i consiglieri comunali Giorgio Pala e Andrea Pasquino –

Si trattava, secondo il progetto, di opere infrastrutturali che avrebbero dovuto costituire il collegamento al recapito finale per i reflui, cioè al depuratore, e che, a lavori ultimati, avrebbero consentito l’entrata in funzione delle reti fognarie delle marine degli agglomerati di Casalabate, Torre Rinalda, Villaggio Adriatico, Villaggio Wojtyla, Frigole, Borgo Piave, Montegrappa Case di Simini, SpiaggiaBella e Zona Gelsi. L’amministrazione comunale, nel suo iter, aveva sottoposto all’Ato Puglia il progetto stralcio per queste opere, la cui realizzazione avrebbe dovuto rendere pienamente funzionale la rete di fognatura nera delle marine leccesi.

Ad oggi, dopo circa 14 anni, nulla di tutto questo è stato realizzato, salvo sporadici interventi di manutenzione da parte di Acquedotto Pugliese: i residenti delle marine sono, ancora una volta, totalmente abbandonati dalla politica.

Chiediamo dunque risposte da parte dell’amministrazione e, in caso contrario, provvederemo subito alla convocazione di una Commissione Controllo per trattare l’argomento”.

