Nasce a Tuglie il primo Museo dell’ulivo del Sud Italia

Raccontare il tesoro che rappresenta l’albero di ulivo, lo stretto rapporto esistente tra la sua coltura, il suo prodotto e le trasformazioni dell’ambiente in cui per secoli è cresciuto ed è stato coltivato con le sue implicazioni culturali ed economiche. E’ la premessa per raccontare il progetto “Trappitu Express” dell’associazione Rotaie di Puglia, vincitore di Luoghi Comuni – iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

Nel programma regionale “Luoghi Comuni”, a Tuglie, grazie a un finanziamento di 40mila euro della Regione Puglia a “Luoghi Comuni”, sarà recuperato il frantoio ipogeo, previsto nel progetto Trappitu Express. Ed è proprio qui che nascerà il Museo dell’Ulivo, unico nel suo genere in tutto il Sud Italia.

Link Sponsorizzato

Gli obiettivi del progetto sono spiegati da Luigi Migali, presidente dell’Associazione Rotaie di Puglia che ha ottenuto un ulteriore finanziamento di 30mila euro per rendere fruibile il casello ferroviario di piazzale Melica: “Il primo passo è effettuare interventi di sanificazione per via dell’umidità presente, grazie anche all’installazione di deumidificatori e condizionatori, sostituiremo i punti luce, tinteggeremo e renderemo agibile il frantoio. I lavori, a questo proposito sono già iniziati. Successivamente allestiremo il Museo dell’Ulivo con l’obiettivo di conservare la memoria di questi alberi che purtroppo stiamo perdendo a causa della xylella. Quindi, all’interno del frantoio ipogeo, troveranno posto – racconta Migali – immagini degli ulivi salentini, sezioni delle particolari colture e tronchi monumentali che stiamo già iniziando a selezionare. Questo progetto fa parte di un’idea più ampia di valorizzazione turistica del borgo di Tuglie da abbinare agli itinerari tematici, storici e culturali che hanno come argomento principe l’olio, la coltivazione degli ulivi in tutte le sue parti, fino ad arrivare alla produzione dell’olio. Negli itinerari saranno coinvolti anche Gallipoli e paesi limitrofi e per accogliere i nostri ospiti, ci serviremo – conclude il presidente – della fermata ferroviaria del Museo della Civiltà Contadina e così metteremo in rete tutti gli spazi museali presenti a Tuglie e ne racconteremo la storia, legata inevitabilmente alla cultura agricola”.

Chi sta abbattendo ulivi secolari per sostituirli con nuove piantagioni e volesse donare parti di tronchi monumentali da esporre, può mettersi in contatto con l’associazione Rotaie di Puglia presente su Facebook.