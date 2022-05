Parte “Crocevia per lo Ionio”, la rassegna che ospiterà Rizzo e Guzzanti

NARDO’ (Lecce) – Parte domani, sabato 17 luglio, “Crocevia per lo Jonio”, rassegna che porterà in città a luglio e agosto alcuni tra i più importanti scrittori, creativi e giornalisti italiani. Si tratta di una iniziativa del Presidio del Libro di Nardò in collaborazione con l’associazione nazionale Presìdi del Libro, la Regione Puglia, il Comune di Nardò e il Mondadori Point di Nardò.

Si inizia appunto domani con un evento in programma alle ore 19 presso il Mondadori Point di via Duca degli Abruzzi.

Ci saranno letture animate e un laboratorio di manualità per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Maria Rosaria De Benedittis (in arte Bea). Bea è un’esperta di letture animate e manualità creative, tanto da essere una figura molto amata dai bambini. Proprio i bambini, del resto, in questo periodo così difficile hanno visto stravolte le loro abitudini e i loro giochi, ed è inevitabile che la rassegna parta proprio da loro e con loro. L’obiettivo è allenare la loro fantasia, farli innamorare della lettura, insegnare loro che è sempre un buon momento per leggere un bel libro. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria ai numeri 0833 561243 e 339 6723964. L’evento sarà replicato sabato 24 luglio.

Cultura, creatività e conoscenza arricchiranno le prossime settimane della rassegna, che darà l’opportunità a tanti autori di livello di raccontare le proprie storie. Sono attesi Mirko Sabatino (31 luglio), Ismaele La Vardera (4 agosto), Sergio Rizzo (8 agosto), Sabina Guzzanti (12 agosto), Maria Pia Romano (19 agosto), Nicoletta Bortolotti (19 agosto).

