Prove Invalsi, disastro scuola al sud. Puglia e Campania le peggiori. Tateo: “Il modello dad di Emiliano è un fallimento”. Bacchettate da Italia Viva

PUGLIA – Il sud è ufficialmente indietro anche nella preparazione degli studenti: le prove Invalsi sono andate molto male. Nessuno ha dubbi sul fatto che la colpa è del COVID e della didattica a distanza. A questo bisogna aggiungere una dispersione scolastica che ha raggiunto il 9,5% a livello nazionale e che raddoppia in alcune zone del sud. Troppi studenti abbandonano la scuola prima di avere le competenze fondamentali. La scuola primaria continua ad andare bene anche al sud, ma nelle classi superiori c’è un consistente arretramento delle competenze maturate in italiano e matematica sia alle medie che alle superiori, in particolare in Puglia e Campania.



Il calo di circa 10 punti a livello nazionale e dovuto soprattutto a quelle regioni che hanno puntato di più sulla didattica distanza, in particolare nel Mezzogiorno, secondo il presidente Invalsi, Roberto Ricci. “Fallimento totale per il modello di Scuola fortemente voluto da Emiliano, che ha tenuto i ragazzi in Dad per quasi tutto l’anno – attacca la deputata leghista Anna Rita Tateo – Anche per questo OLTRE IL 70% dei giovani pugliesi sono stati bocciati alle prove invalsi, un risultato inaccettabile. A settembre si deve tornare in classe, senza se e senza ma!”. Ogni regione ha fatto scelte diverse nel periodo più buio della pandemia: i nostri docenti del sud che lavorano in Lombardia, anche in zona rossa, sono andati quasi tutti a lavorare fisicamente a scuola, anche in regime di dad e in molte scuole gli alunni che chiedevano di seguire in presenza venivano accontentati, pure nella fase delle chiusure più stringenti.



Sulla vicenda intervengono anche i vertici leccesi di Italia Viva: “I risultati INVALSI registrano ben dieci punti in meno sui livelli minimi di competenza rispetto al 2019, con la Puglia che rileva dati preoccupanti posizionandosi al terzo posto, dopo Calabria e Campania, tra le regioni in cui la metà degli studenti non raggiunge nemmeno la soglia minima competenza in italiano (59%) e matematica ( 69%) – spiegano Ada Fiore e Lorenzo Frattarolo, coordinatori regionali di Italia Viva – Il divario tra Nord e Sud continua ad aumentare ma questa volta alcune responsabilità devono essere individuate in modo netto.

La Puglia è stata la regione che più di ogni altra ha privato gli studenti della frequenza in presenza, che ha reso la scuola un “servizio a domanda individuale”, che ha mistificato l’incapacità organizzativa dei trasporti con la responsabilità genitoriale della frequenza e che ha deriso i professori nella loro professionalità.



In una parola: la Puglia ha dimostrato con i fatti di considerare l’istruzione delle nuove generazioni un problema secondario o addirittura inesistente” .