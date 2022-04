Teatro Koreja, al Teatro dei Luoghi Fest 2021 le “Parole Date” di Fabrizio Saccomanno

LECCE – Il TEATRO DEI LUOGHI prosegue con un nuovo e imperdibile appuntamento. Sabato 3 luglio 2021 alle ore 21 l’ORTALE TEATRO KOREJA ospita un gradito ritorno, quello di Fabrizio Saccomanno con PAROLE DATE, viaggio fra storie, racconti e frammenti biografici.

“In PAROLE DATE ripercorro alcune storie che mi hanno attraversato in più di dieci anni – spiega Saccomanno – racconto della vita in miniera, di un giorno della mia infanzia, ma mi confronto anche con storie lontane nel tempo e nello spazio come la storia di un popolo in cammino. “Parole date” è anche il racconto del perché certe storie diventano necessarie al punto che ce ne dobbiamo liberare nella condivisione di un momento teatrale. Un viaggio nei miei racconti che rappresenta anche in parte un viaggio nella mia biografia”.

In questo lavoro ci sono anche nuovi racconti che hanno a che fare con l’ultima strage dei contadini italiani nei paesi del nord Salento o con il viaggio quasi mitico di un popolo che, malgrado tutto, ha cercato di restare unito e combattere, creando nel contempo nuove forme di organizzazione sociale e politica, nel “silenzio” del mondo.

Parole Date è un viaggio che diventa, suo malgrado, una riflessione su come le storie ci abitano e determinano il nostro modo di stare al mondo.

È attraverso il meccanismo della narrazione che l’essere umano costruisce la sua realtà, il suo mondo da sempre: il racconto dà forma all’esperienza. Ma se, da un lato, è vero che narrare rappresenta l’unico modo che l’uomo possiede per far conoscere la propria storia, per collocarsi in un mondo che ha un prima e un dopo, dall’altro viviamo in un’epoca di troppe, infinite storie; di bulimia di racconti. Qual è, dunque, la portata di una storia, il senso ultimo del raccontare oggi?

Hannah Arendt scriveva che “il racconto rivela il significato di ciò che altrimenti rimarrebbe una sequenza intollerabile di eventi” senza però cercare di catturarlo nella trappola della spiegazione, nella catena dei rapporti causa-effetto. Perché nel racconto c’è sempre una genialità creativa, un incontro con l’inatteso.

IL TEATRO DEI LUOGHI FEST 2021 è un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero per la Cultura; Regione Puglia Assessorato Tutela e sviluppo delle Imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica; PiiiL Cultura; Puglia Sounds – Regione Puglia FSC 2014-2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro Futuro; in collaborazione col Comune di Lecce; Partner culturali Istituto Italiano di Cultura di Tirana; Festival Classiche Forme. Sponsor: Candido Vini; Coop Alleanza 3.0; Finedin Innovative in Paints.

PAROLE DATE

di e con Fabrizio Saccomanno

Ingresso €15 – ridotto under 16 €6

Si consiglia l’acquisto online sul sito vivaticket.it e prevendite aderenti al circuito o presso la biglietteria dei Cantieri Teatrali Koreja. Eventuali ultimi posti disponibili saranno venduti in loco, la sera di ogni spettacolo.